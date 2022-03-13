Журналісти знайшли захований "золотий вагон" Віктора Медведчука (фото, відео)

Люксовий вагон дістався лідеру ОПЗЖ від його дружини Оксани Марченко на день народження в 2021 році.

Журналісти знайшли на території палацу голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука у Пущі-Водиці "золотий вагон". Про це пише "Слідство.Інфо".

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Він покритий зеленою маскувальною сіткою. Під нею – залізничний перон, а на ньому – вагон-ресторан.

Потрапити всередину вдалося завдяки активістам, які зараз охороняють маєток Медведчука.

Де зараз перебуває Медведчук — невідомо, він втік з-під домашнього арешту в перші дні після нападу Росії на Україну. Його дружина Оксана Марченко, судячи з останнього опублікованого нею відео, зараз у Москві.

На залізничному пероні є рейки, лавки для очікування і навіть годинник та ліхтарі. Над пероном висить назва станції – "Дальня".

У компанії Pullman люксові вагони на замовлення коштують до 2,5 мільйонів доларів. Журналістів дізналися: вагон зробили сотні українських майстрів, дизайнери просто "позичили" ескізи у люксової марки "Pullman".

Всередині вагона багато позолоти, червоного оксамиту та білих скатертин. Це більше схоже на музей, ніж на вагон.

У поїзді є основний зал близько на 40 осіб, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і туалет. Біля входу стоїть барна стійка. Знайшли там і позолочений герб Російської Федерації.

Одна склянка виробництва російського "Кубачинського комбінату" коштує п'ять тисяч гривень.

Ліворуч біля барної стійки стоїть настільна лампа. Цей ексклюзивний виріб від французького бренду Bronze D'Art Français, модель має назву "Наполеон lll". Ніжка зроблена із зеленого мармуру, а прикраса виконана із чистого золота. Ця лампа коштує понад 100 тисяч гривень, але це ціна без абажура.

Знайшли журналісти і кавомашину люксового італійського бренду Elektra. Базова модель такого типу кавоварки коштує від 220 тисяч гривень.

Під баром стоїть недопита пляшка французького шампанського за 3400 гривень. Хтось вкрутив у неї серветку, щоб вино не втратило смаку.

У вагоні меблі прикрашені оксамитом та іншими дорогими тканинами, а світильники включаються від натискання на сенсорні кнопки. Над головою – вітражі.

У кутку вагона стоїть щось подібне до російського самовару. Деякі елементи виглядають як позолота.

Біля самовару – вхід у віп-купе. Воно схоже на традиційні купе поїздів "Укрзалізниці", але набагато розкішніше. При натисканні дерев'яної панелі зі столу виїжджає телевізор.

У туалеті також багато золотих елементів – як на самому унітазі, так і на кнопках зливу води та навіть на шлангу для біде.

Шафи та полиці на кухні заставлені столовими наборами від французького люксового бренду Cristofle Paris. Тільки скриня для зберігання срібних виделок, ложок та ножів коштує 14 тисяч гривень.

Кожна срібна вилка та ложка цього бренду коштує від 3 до 9 тисяч гривень, там їх знайшли чимало.

Журналістам вдалося знайти людину, залучену до створення вагона-ресторану. Його звуть Олексій, він будівельник. За словами чоловіка, це не справжній вагон Pullman, а майже ідентична копія.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, який підозрюється у державній зраді, втік з-під домашнього арешту одразу після вторгнення РФ в Україну.

Дружина політика, Оксана Марченко, покинула Україну 18 лютого ще до початку російського вторгнення. Вона виїхала машиною до Білорусі.