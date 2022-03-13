Журналисты нашли спрятанный "золотой вагон" Виктора Медведчука (фото, видео)

Люксовый вагон достался лидеру ОПЗЖ от его жены Оксаны Марченко на день рождения в 2021 году.

Журналисты нашли на территории дворца главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в Пуще-Водице "золотой вагон". Об этом пишет "Следство.Инфо".

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Он покрыт зеленой маскировочной сеткой. Под ней — железнодорожный перрон, а на нем – вагон-ресторан.

Попасть внутрь удалось благодаря активистам, которые сейчас охраняют имение Медведчука.

Где сейчас находится Медведчук — неизвестно, он скрылся из-под домашнего ареста в первые дни после нападения России на Украину. Его жена Оксана Марченко, судя по последнему опубликованному ею видео, сейчас в Москве.

На железнодорожном перроне есть рельсы, скамейки для ожидания и даже часы и фонари. Над перроном висит название станции – "Дальняя".

У компании Pullman люксовые вагоны под заказ стоят до 2,5 миллиона долларов. Журналиств узнали: вагон сделали сотни украинских мастеров, дизайнеры просто "одолжили" эскизы у люксовой марки "Pullman".

Внутри вагона — много позолоты, алого бархата и белых скатертей. Это больше похоже на музей, чем на вагон.

В поезде есть основной зал на около 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, вип-купе и туалет. У входа стоит барная стойка. Нашли там и золоченый герб Российской Федерации.

Один стакан производства российского "Кубачинского комбината" стоит пять тысяч гривен.

Слева у барной стойки стоит настольная лампа. Это эксклюзивное изделие от французского бренда Bronze D’Art Français, модель называется "Наполеон lll". Ножка сделана из зеленого мрамора, а украшение выполнено из чистого золота. Эта лампа стоит больше 100 тысяч гривен, но это цена без абажура.

Нашли журналисты и кофемашину люксового итальянского бренда Elektra. Базовая модель такого типа кофеварки стоит от 220 тысяч гривен.

Под баром стоит недопитая бутылка французского шампанского за 3400 гривен. Кто-то вкрутил в нее салфетку, чтобы вино не потеряло вкус.

В вагоне мебель украшена бархатом и другими дорогими тканями, а светильники включаются от нажатия на сенсорные кнопки. Над головой – витражи.

В углу вагона стоит нечто похожее на русский самовар. Некоторые элементы выглядят как позолота.

У самовара – вход в вип-купе. Оно похоже на традиционные купе поездов "Укрзалізниці", только гораздо роскошнее. При нажатии на деревянную панель со стола выезжает телевизор.

В туалете также много золотых элементов — как на самом унитазе, так и на кнопках слива воды и даже на шланге для биде.

Шкафы и полки на кухне заставлены столовыми наборами от французского люксового бренда Cristofle Paris. Только сундук для хранения серебряных вилок, ложек и ножей стоит 14 тысяч гривен.

Каждая серебряная вилка и ложка этого бренда стоит от 3 до 9 тысяч гривен и их нашли там немало.

Журналистам удалось найти человека, приобщенного к созданию вагона-ресторана. Его зовут Алексей, он строитель. По словам мужчины, это не настоящий вагон Pullman, а почти идентичная копия.

Напомним, Виктор Медведчук, подозревающийся в государственной измене, сбежал из-под домашнего ареста сразу после вторжения РФ в Украину.

Жена политика, Оксана Марченко, покинула Украину 18 февраля, еще до начала российского вторжения. Она выехала на машине в Беларусь.