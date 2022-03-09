Спірні території: Японія знову озвучила претензії до РФ на частину Курильських островів

У парламенті країни виступив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який заявив про те, що Курильські острови є "споконвічними територіями Японії".

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в парламенті країни заявив, що південна частина Курильських островів є споконвічно японською територією. За його словами, південні Курили — це суверенна частина країни, а не частина Росії, яка контролює групу островів з 1945 року. Про це повідомляє японське видання Yomiuri.

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Виступаючи в парламенті на початку цього тижня, Кісіда сказав законодавцям, що Курильські острови є "споконвічними територіями Японії". Заява прозвучала на тлі початку бойових дій ЗС РФ на території України. Через 4 дні після військової агресії Росії представник МЗС Японії Хідекі Уяма сказав, що північні території Курил, а саме острови Кунашир, Ітуруп, Шикотан та Хабомаї, окупувала Росія, що суперечить міжнародному праву.

Територіальна суперечка двох держав щодо Курил

Курильські острови були предметом розбіжностей між Японією та Росією протягом десятиліть. Москва встановила контроль над островами після Другої світової війни у 1945 році. Після закінчення війни весь архіпелаг додали до складу Радянського Союзу, але Японія оспорює території 4 безлюдних островів архіпелагу.

[ + – ] Південна частина Курильських островів

З середини минулого століття Москва та Токіо ведуть переговори з метою остаточно розв'язати питання з Курильськими островами за результатами Другої світової війни. Головною проблемою в цьому були розбіжності щодо південної частини островів.

В останні роки японський уряд утримувався від згадки островів, як своїх "споконвічних територій", щоб не загострювати відносини з російським урядом. Однак після того, як РФ здійснила військове вторгнення в Україну, у світі посилилися антиросійські настрої, і японський уряд знову озвучив свої історичні претензії на острови.

Нагадаємо, що Японія приєдналася до економічних санкцій проти Росії та запровадила заборону на експорт нафтопереробного обладнання на територію РФ. Влада країни також заморозила активи десятків російських та білоруських офіційних чиновників та олігархів.

Міністерство оборони Японії відправило в Україну літак із військовим спорядженням. На борту судна знаходяться бронежилети, шоломи та інше військове екіпірування.