Спорные территории: Япония снова озвучила претензии к РФ на часть Курильских островов

В парламенте страны выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, который заявил о том, что Курильские острова являются "исконными территориями Японии".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в парламенте страны заявил, что что южная часть Курильских островов является исконно японской территорией. По его словам, южные Курилы — это суверенная часть его страны, а не часть России, которая контролирует группу островов с 1945 года. Об этом сообщает японское издание Yomiuri.

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Выступая в парламенте в начале этой недели, Кисида сказал законодателям, что Курильские острова являются "исконными территориями Японии". Заявление прозвучало на фоне начала боевых действий ВС РФ на территории Украины. Через 4 дня после военной агрессии России представитель МИД Японии Хидэки Уяма сказал, что северные территории Курил, а именно острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, были оккупированы Россией, что противоречит международному праву.

Территориальный спор двух держав относительно Курил

Курильские острова были предметом разногласий между Японией и Россией на протяжении десятилетий. Москва установила контроль над островами после Второй мировой войны в 1945 году. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, но Япония оспаривает территории 4 необитаемых островов архипелага.

[ + – ] Южная часть Курильских островов

С середины прошлого века Москв и Токио ведут переговоры с целью окончательно закрыть вопрос с Курильскими островами по результатам Второй мировой войны. Главной проблемой в этом отношении были разногласия по вопросу южной части островов.

В последние годы японское правительство воздерживалось от упоминания островов, как своих "исконных территорий", чтобы не обострять отношения с российским правительством. Однако после того, как РФ осуществила военное вторжения в Украину, в мире усилились антироссийские настроения и японское правительство вновь озвучило свои исторические притязания на острова.

Напомним, что Япония присоединилась к экономическим санкциям против России и ввела запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования на территорию РФ. Власти страны также заморозили активы десятков российских и белорусских официальных чиновников и олигархов.

Министерство обороны Японии отправили в Украину самолет с военным снаряжением. На борту судна находятся бронежилеты, шлемы и другая военная экипировка.