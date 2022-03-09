Из Японии отправился первый самолет со снаряжением для Украины (фото)

Силы самообороны Японии впервые осуществляют помощь подобного рода для иностранной армии.

Первый военный самолет КС-767 отправился из Японии с военным снаряжением для Украины. Об этом сообщает Минобороны Японии.

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Самолет КС-767 вылетел из воздушной базы Комаки с бронежилетами, шлемами и рядом другой экипировки. В Минобороны заявляют, что они вместе с Силами самообороны продолжат прикладывать все усилия для помощи Украине.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский заявлял ранее, что Япония передаст Украине бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы и камеры. Также Украине передадут различное снаряжение для чрезвычайных ситуаций.

Подчеркивается, что для Японии это первый раз за историю, когда они передают Вооруженным силам иностранной страны подобное снаряжение. Однако информации о количестве переданных вещей нет.

Напомним, 8 марта стало известно о передаче Украине бесплатного защитного снаряжения из Японии. Также сообщалось, что Япония заявила, что южная часть Курильских островов являются "исконно японскими".