Япония бесплатно предоставит Украине защитное снаряжение для ВСУ

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский заявил о подписании соглашения между странами.

Япония подарит Украине защитное снаряжение для нужд ВСУ: бронежилеты, шлемы, зимнюю одежду, палатки, медикаменты, генераторы и другое. Об подписании межправительственного соглашения между Украиной и Японией по поводу предоставления военной помощи заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский в Facebook.

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"Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией относительно предоставления правительству Украины на безвозмездной основе защитного снаряжения для нужд Вооруженных Сил, а именно — бронежилетов, шлемов, палаток, зимней одежды, медикаментов. генераторов, камер, разнообразных орудий для использования в чрезвычайных ситуациях", — написал Корсунский.

Также посол подчеркнул, что подобный акт предоставления военной помощи произошел впервые в истории Японии. И добавил, что эта азиатская страна оказывает беспрецедентную поддержку Украине.

[ + – ] Пост Сергея Корсунского

Напомним, Япония запретила экспорт в Россию "нефтяного" оборудования и напомнила о Курилах. Правительство Японии заморозило активы российских и белорусских чиновников и олигархов. А заодно напомнило, что считает южную часть Курильских островов "исконно японскими". Также власти Японии ввели запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования на территорию России в качестве новых антироссийских санкций за масштабное вторжение в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что Польша может стать логистическим хабом для Украины. Страна не планирует непосредственно участвовать в российско-украинской войне, но риски, связанные с бездействием, перевешивают опасность ответных ударов со стороны РФ.