UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

"Между Украиной и Западом". Польша может стать логистическим хабом для Украины

2115
Российская военная техника.
Фото: Настоящее Время | Российская военная техника.

Появились сообщения, что Польша предложила свою территорию в качестве "логистического хаба" для Украины. Страна не планирует непосредственно участвовать в войне. но риски, связанные с бездействием, перевешивают опасность ответных ударов со стороны РФ.

Польское руководство давно предупреждало своих западных партнеров о риске российской агрессии в Украине. Сейчас Польша — это основное направление, в котором движутся небывалые со времен Второй мировой войны потоки беженцев. К тому же, это логистический хаб, через который Запад снабжают Украину необходимым вооружением. Об этом рассказывает в своей публикации The Economist.

Сотни ракет Stinger, ПТРК Javelin и другой амуниции поставляются в Украину из Польши и Румынии. По информации Пентагона, основная партия запланированных поставок уже находится в Украине.

США предложили Польше поставить в Украину истребители МиГ-29, взамен на американские F-16. Польша на это не согласилась, хотя, по некоторым сообщениям, самолеты все же могут поставляться Украине в разобранном виде.

Важно
"Закроем небо сами". Данилов попросил НАТО передать Украине необходимое вооружение

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель 27 февраля сообщил, что Польша предложила свою территорию в качестве "логистического хаба" для Украины. По его словам, средства будут выделены на покупку всевозможной техники, в т.ч. истребителей — о чем и просила Украина. Однако польское руководство на этот счет не делает громких заявлений: судя по всему, вопрос не терпит широкой огласки.

"Нравится это кому-то или нет, — заявил бывший бригадный генерал польской армии Станислав Кожей. — Мы будет главным связующим звеном между Украиной и Западом".

Благодаря географическому месторасположению, инфраструктуре и демографии сейчас Польша — это основная точка доступа в Украину. Линия польско-украинской границы составляет 530 км, здесь десятки КПП. В часе езды от украинской границы в г. Жешув на юго-востоке Польши расположен ближайший крупный натовский аэропорт. Данные Flight radar свидетельствуют о том, что в последнее время на нем увеличилось присутствие военной авиации, которая, предположительно, перевозит вооружение. К тому же, в Жешуве проживает крупнейшая украинская диаспора, а это еще 1,5 млн потенциальных добровольцев.

Как пишет The Economist, если Киев падет, что далеко не гарантировано, украинские войска и добровольцы, вероятнее всего, будут проводить перегруппировку на западе страны — во Львове и окрестностях, в 80 км от польской границы, что, опять же, говорит о том, насколько Польша важна для Украины.

Бездействие со стороны Запада опаснее российских ракет

Бомбы, которые падают на жилые дома.
Бомбы, которые падают на жилые дома.
Бомбы, которые падают на жилые дома.
Бомбы, которые падают на жилые дома.
Бомбы, жилые дома, обстрелы,
Бомбы, которые падают на жилые дома.
Бомбы, которые падают на жилые дома.
Бомбы, которые падают на жилые дома.
Бомбы, жилые дома, обстрелы,

Но существуют и риски: чем дольше будет продолжаться война, тем отчаяннее Россия будет пытаться перекрыть внешние поставки в Украину.

"Боюсь, что в ближайшие дни и недели нам стоит ожидать ракетных ударов по логистическим линиям", — предупреждает Войцех Конончук, представитель Аналитического центра исследований в Восточной Европе. Сообщается и о возможных кибератаках.

Как и любая другая страна, кроме, разумеется, Украины, Польша не планирует непосредственного участия в этой войне, говорится в публикации. Но для Польши и НАТО риски, связанные с бездействием, пожалуй, перевешивают опасность ответных ударов со стороны РФ.

"Альтернативы нет, мы все в одной лодке, — поясняет Конончук. — Единственное отличие в том, что Украина сейчас на передовой, а мы — вы тылу".

Потоки беженцев: в Польшу выехал уже 1 млн украинцев

Беженцы из Украины, украинцы в польше, эвакуация в польшу, беженцы
Беженцы из Украины

По оценкам, свыше 1,6 млн беженцев из Украины выехали за рубеж, из них 1 млн оказались в Польше. Однако наблюдается и обратное движение: многие граждане Украины возвращаются. За первые 10 дней войны польская погранслужба зарегистрировала 217 тыс. человек, вернувшихся в Украину. Большая часть из них встанет под ружье. На призыв вступить в украинский Иностранный легион откликнулись граждане 52 стран, в общей сложности их 20 тыс.

Ирпень, киев, Ирпень мост,
Ирпень

Ранее Фокус сообщал, что Запад должен передать Украине боевую авиацию и средства ПВО. И если Североатлантический Альянс откажется закрывать небо над нашей страной — Киев сделает это самостоятельно.

Важно
Убежать от войны. В какие страны эвакуируются украинцы и какую помощь там получают
Убежать от войны. В какие страны эвакуируются украинцы и какую помощь там получают