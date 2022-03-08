"Между Украиной и Западом". Польша может стать логистическим хабом для Украины

Появились сообщения, что Польша предложила свою территорию в качестве "логистического хаба" для Украины. Страна не планирует непосредственно участвовать в войне. но риски, связанные с бездействием, перевешивают опасность ответных ударов со стороны РФ.

Польское руководство давно предупреждало своих западных партнеров о риске российской агрессии в Украине. Сейчас Польша — это основное направление, в котором движутся небывалые со времен Второй мировой войны потоки беженцев. К тому же, это логистический хаб, через который Запад снабжают Украину необходимым вооружением. Об этом рассказывает в своей публикации The Economist.

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Сотни ракет Stinger, ПТРК Javelin и другой амуниции поставляются в Украину из Польши и Румынии. По информации Пентагона, основная партия запланированных поставок уже находится в Украине.

США предложили Польше поставить в Украину истребители МиГ-29, взамен на американские F-16. Польша на это не согласилась, хотя, по некоторым сообщениям, самолеты все же могут поставляться Украине в разобранном виде.

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"Закроем небо сами". Данилов попросил НАТО передать Украине необходимое вооружение

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель 27 февраля сообщил, что Польша предложила свою территорию в качестве "логистического хаба" для Украины. По его словам, средства будут выделены на покупку всевозможной техники, в т.ч. истребителей — о чем и просила Украина. Однако польское руководство на этот счет не делает громких заявлений: судя по всему, вопрос не терпит широкой огласки.

"Нравится это кому-то или нет, — заявил бывший бригадный генерал польской армии Станислав Кожей. — Мы будет главным связующим звеном между Украиной и Западом".

Благодаря географическому месторасположению, инфраструктуре и демографии сейчас Польша — это основная точка доступа в Украину. Линия польско-украинской границы составляет 530 км, здесь десятки КПП. В часе езды от украинской границы в г. Жешув на юго-востоке Польши расположен ближайший крупный натовский аэропорт. Данные Flight radar свидетельствуют о том, что в последнее время на нем увеличилось присутствие военной авиации, которая, предположительно, перевозит вооружение. К тому же, в Жешуве проживает крупнейшая украинская диаспора, а это еще 1,5 млн потенциальных добровольцев.

Как пишет The Economist, если Киев падет, что далеко не гарантировано, украинские войска и добровольцы, вероятнее всего, будут проводить перегруппировку на западе страны — во Львове и окрестностях, в 80 км от польской границы, что, опять же, говорит о том, насколько Польша важна для Украины.

Бездействие со стороны Запада опаснее российских ракет

[ + – ] Бомбы, которые падают на жилые дома. [ + – ] Бомбы, которые падают на жилые дома. [ + – ] Бомбы, которые падают на жилые дома.

Но существуют и риски: чем дольше будет продолжаться война, тем отчаяннее Россия будет пытаться перекрыть внешние поставки в Украину.

"Боюсь, что в ближайшие дни и недели нам стоит ожидать ракетных ударов по логистическим линиям", — предупреждает Войцех Конончук, представитель Аналитического центра исследований в Восточной Европе. Сообщается и о возможных кибератаках.

Как и любая другая страна, кроме, разумеется, Украины, Польша не планирует непосредственного участия в этой войне, говорится в публикации. Но для Польши и НАТО риски, связанные с бездействием, пожалуй, перевешивают опасность ответных ударов со стороны РФ.

"Альтернативы нет, мы все в одной лодке, — поясняет Конончук. — Единственное отличие в том, что Украина сейчас на передовой, а мы — вы тылу".

Потоки беженцев: в Польшу выехал уже 1 млн украинцев

[ + – ] Беженцы из Украины

По оценкам, свыше 1,6 млн беженцев из Украины выехали за рубеж, из них 1 млн оказались в Польше. Однако наблюдается и обратное движение: многие граждане Украины возвращаются. За первые 10 дней войны польская погранслужба зарегистрировала 217 тыс. человек, вернувшихся в Украину. Большая часть из них встанет под ружье. На призыв вступить в украинский Иностранный легион откликнулись граждане 52 стран, в общей сложности их 20 тыс.

[ + – ] Ирпень

Ранее Фокус сообщал, что Запад должен передать Украине боевую авиацию и средства ПВО. И если Североатлантический Альянс откажется закрывать небо над нашей страной — Киев сделает это самостоятельно.

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