Японія безкоштовно надасть Україні захисне спорядження для ЗСУ

Посол України в Японії Сергій Корсунський заявив про підписання угоди між країнами.

Японія подарує Україні захисне спорядження для потреб ЗСУ: бронежилети, шоломи, зимовий одяг, намети, медикаменти, генератори та інше. Про підписання міжурядової угоди між Україною та Японією щодо надання військової допомоги заявив посол України в Японії Сергій Корсунський у Facebook.

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"Сьогодні відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стосовно надання Уряду України на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил, а саме — бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів. генераторів, камер, різноманітного знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях", — написав Корсунський.

Також посол наголосив, що подібний акт надання військової допомоги відбувся вперше в історії Японії. І додав, що ця азійська країна надає безпрецедентну підтримку Україні.

[ + – ] Пост Сергія Корсунського

Нагадаємо, Японія заборонила експорт у Росію "нафтового" обладнання і нагадала про Курили. Уряд Японії заморозив активи російських та білоруських чиновників і олігархів. А заодно нагадав, що вважає південну частину Курильських островів "споконвічно японською". Також влада Японії ввела заборону на експорт нафтопереробного обладнання на територію Росії як нові антиросійські санкції за масштабне вторгнення в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща може стати логістичним хабом для України. Країна не планує безпосередньо брати участь у російсько-українській війні, але ризики, пов'язані з бездіяльністю, переважують небезпеку ударів у відповідь з боку РФ.