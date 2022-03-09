З Японії вирушив перший літак зі спорядженням для України (фото)

Сили самооборони Японії вперше здійснюють подібну допомогу для іноземної армії.

Перший військовий літак КС-767 вирушив з Японії з військовим спорядженням для України. Про це повідомляє Міноборони Японії.

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Літак КС-767 вилетів із повітряної бази Комакі з бронежилетами, шоломами та низкою іншого спорядження. У Міноборони заявляють, що вони разом із Силами самооборони продовжать докладати всіх зусиль для допомоги Україні.

Посол України в Японії Сергій Корсунський заявляв раніше, що Японія передасть Україні бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори та камери. Також Україні передадуть різноманітне спорядження для надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що для Японії це вперше за історію, коли вони передають Збройним силам іноземної країни подібне спорядження. Проте, інформації про кількість переданих речей немає.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо про передавання Україні безкоштовного захисного спорядження з Японії. Також повідомлялося, що Японія заявила, що південна частина Курильських островів є "споконвічно японською".