РФ ответила Японии на санкции: отменила безвиз на Курилы и вышла из мирного диалога

В РФ назвали японские действия "недружественными" и обвинили в "нанесении ущерба интересам страны".

В качестве ответа на санкции РФ отменяет безвизовый режим на южные Курилы для японцев. Об этом 21 марта сообщают на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

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Как пишет министерство, в РФ приняли такие решения:

Отменить безвизовый режим для японских граждан на южные Курилы; Выйти из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах; Блокировать продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Также в МИД РФ заявили, что "вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио", которые сознательно "сделал выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства".

Напомним, что Япония присоединилась к экономическим санкциям против России и ввела запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования на территорию РФ. Власти страны также заморозили активы десятков российских и белорусских официальных чиновников и олигархов.

9 марта в Японии официально заявили, что Курильские острова являются "исконными территориями Японии". Через 4 дня после военной агрессии России представитель МИД Японии Хидэки Уяма сказал, что северные территории Курил, а именно острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, были оккупированы Россией, что противоречит международному праву.

18 марта Япония ввела новые санкции против государственных чиновников РФ и олигархов страны, а также против банков, оборонных и авиационных предприятий. Под санкции Японии попали российские компании "Роснефть-Аэро", "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и "Уралвагонзавод".