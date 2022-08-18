Эстония объявила о новой военной помощи Украине: передаст оружие и будет обучать бойцов ВСУ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал, что в Украину отправят минометы и противотанковые средства. Кроме того, украинские военные медики получат полевой госпиталь.

Правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи для Украины. В рамках поддержки Таллин передаст оружие, полевой госпиталь, а также будет обучать бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает эстонское издание Err.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал, что в Украину отправят минометы и противотанковые средства. Однако он не уточнил, какие именно модели оружия получат украинские военные и их количество.

"Украина борется за наши общие ценности, и если у нас все еще есть оружие для отправки украинцам, мы должны это сделать", — сказал глава ведомства.

Кроме того, Ханно Певкур рассказал, что Эстония начнет обучать украинских военных по запросу Киева. По его словам, обучение будут проходить резервисты.

"В полевых учениях бесспорным козырем Сил обороны Эстонии является подготовка резервистов к интенсивной и обычной войне против подавляющего противника, то есть той войне, которую сейчас ведет Украина", — сказал министр обороны Эстонии.

В дополнение к оружию и обучению бойцов ВСУ, Эстония передаст украинским военным медикам второй полевой госпиталь в сотрудничестве с Германией.

Журналисты отмечают, что всего Эстония предоставила Украине военную помощь почти на 250 млн евро. Это ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, различное ручное огнестрельное оружие с боеприпасами, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты, такие как каски и бронежилеты, а также пакеты с сухими продуктами.

Напомним, 18 августа министр обороны Словакии Ярослав Надь рассказал, что его страна продаст Украине истребители МиГ-29 несмотря на сопротивление внутри страны. Он заявил, что несмотря на все попытки российской пропаганды остановить поставки оружия, Словакия не отступит от своих планов.

16 августа Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ сейчас имеют оружие, которое в начале вторжения даже не могли купить. По словам украинского лидера, в армии было только советское оружие. На момент начала вторжение все, что Украина могла купить — это Байрактары.