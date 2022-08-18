Естонія оголосила про нову військову допомогу Україні: передасть зброю і навчатиме бійців ЗСУ

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур розповів, що в Україну відправлять міномети та протитанкові засоби. Крім того, українські військові медики отримають польовий шпиталь.

Уряд Естонії оголосив про новий пакет військової допомоги для України. У межах підтримки Таллінн передасть зброю, польовий госпіталь, а також навчатиме бійців Збройних сил України. Про це повідомляє естонське видання Err.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур розповів, що в Україну відправлять міномети та протитанкові засоби. Однак він не уточнив, які саме моделі зброї отримають українські військові та їхня кількість.

"Україна бореться за наші спільні цінності, і якщо ми все ще маємо зброю для відправки українцям, ми повинні це зробити", — сказав глава відомства.

Крім того, Ханно Певкур розповів, що Естонія почне навчати українських військових на запит Києва. За його словами, навчання проходитимуть резервісти.

"У польових навчаннях безперечним козирем Сил оборони Естонії є підготовка резервістів до інтенсивної та звичайної війни проти супротивника, що переважає, тобто тієї війни, яку зараз веде Україна", — сказав міністр оборони Естонії.

На додачу до зброї та навчання бійців ЗСУ, Естонія передасть українським військовим медикам другий польовий шпиталь у співпраці з Німеччиною.

Журналісти зазначають, що загалом Естонія надала Україні військову допомогу майже на 250 млн євро. Це ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, різна ручна вогнепальна зброя з боєприпасами, транспортні засоби, засоби зв'язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту, такі як каски та бронежилети, а також пакети.

Нагадаємо, 18 серпня міністр оборони Словаччини Ярослав Над розповів, що його країна продасть Україні винищувачі МіГ-29, незважаючи на опір усередині країни. Він заявив, що, незважаючи на всі спроби російської пропаганди зупинити постачання зброї, Словаччина не відступить від своїх планів.

16 серпня Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ зараз мають зброю, яку на початку вторгнення навіть не могли купити. За словами українського лідера, в армії була лише радянська зброя. На момент початку вторгнення все, що Україна могла купити, — це Байрактари.