Резніков підтвердив отримання військової допомоги від Естонії: що туди увійде

Крім польового госпіталю та допомоги у навчанні бійців ЗСУ, Київ отримав летальне озброєння, заявив міністр оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив передачу Естонією пакета військової допомоги, до якої увійде як летальна зброя, так і матеріали для будівництва польового госпіталю. Про це український урядовець заявив у своєму Twitter у п'ятницю, 19 серпня.

"Калевіпоеґ (в естонській міфології — богатир-велетень, борець з іноземними ворогами — ред.) вступає в бій! Ще більше військової допомоги від наших естонських друзів для української армії", — прокоментував майбутні поставки Резніков.

За словами глави Міноборони України, до нового пакета естонської військової допомоги увійде таке озброєння, як міномети та протитанкова зброя.

Крім цього, у твіті Резнікова йдеться, що естонські партнери України у співпраці з Німеччиною нададуть польовий госпіталь. Також Резніков повідомив, що естонський уряд погодився відправити своїх військовослужбовців допомагати українським солдатам проходити навчання за британською програмою.

Український міністр подякував Міністерству оборони Естонії та голові відомства Ханно Певкуру за допомогу.

Нагадаємо, що естонський уряд погодився виділити Україні новий пакет військової допомоги вчора повідомляли ЗМІ з посиланням на Міноборони Естонії. Глава відомства Певкур зазначив, що Україна бореться за спільні європейські цінності, і якщо держава все ще має зброю для відправки Києву, то вона має це зробити.

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь розповів, що його країна продасть Україні винищувачі МіГ-29, попри опір усередині країни.