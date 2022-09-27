ЗС РФ обстріляли Харків ракетами із ЗРК С-300: у деяких районах зникло світло (фото)

Після прильоту снарядів із Бєлгородської області у місті порушено зв'язок із лінією виклику екстреної допомоги. У Холодногірському районі росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт.

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Російські війська увечері 27 вересня випустили кілька ракет по Харкову, у Холодногірському районі пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Про це написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

"Три прильоти по Харкову... У деяких районах міста немає світла, інформація про постраждалих уточнюється", — зазначив градоначальник.

Енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків'ян, додав Терехов.

Пізніше мер написав ще про один приліт по Харкову.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов порадив мешканцям міста перебувати в укриттях.

"Є перебої з електропостачанням, порушено зв'язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером "103". Медики готові приймати виклики за номером "112", — повідомив він.

Telegram-канали публікують відео сильної заграви, після прильоту по Харкову почалася пожежа. У деяких районах зникає електрика.

Telegram-канал monitor зауважив, що Харків був під обстрілом ЗРК С-300 із Бєлгородської області Росії. ЗМІ нарахували п'ять вибухів у місті.

Фокус раніше писав про обстріл Харкова в ніч проти 21 вересня. Того дня приліт припав на багатоповерхівки, в одній було сильно пошкоджено кілька поверхів.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що посилення системи протиповітряної оборони у Харкові та області можливе лише шляхом купівлі нових зенітно-ракетних комплексів. За його словами, йдеться про суму від 500 млн. доларів до 2 мільярдів.