Сильные взрывы и большие пожары: оккупанты обстреляли ракетами Днепр и Запорожье (видео)

Местные телеграм-каналы сообщают, что после "прилетов" в Днепре начали находить глубокие воронки, у многих людей в квартирах вылетели стекла.

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В ночь на 29 сентября российские оккупанты обстреляли Днепр и Запорожье. По предварительным данным они использовали сверхзвуковые ракеты, но подтверждений этой информации нет.

Местные телеграм-каналы сообщили, что в Днепре слышали несколько очень громких взрывов. Затем жители стали сообщать о большом пожаре. На улицах стали находить большие воронки.

[ + – ] Обстрел Днепра.

Также в сети распространяются видео с последствиями "прилетов" в Днепре. На них видны выбитые стекла не только домов, но и автомобилей, автобусов. Также местные запечатлели большой пожар на фото.

[ + – ] Обстрел Днепра.

[ + – ] Обстрел Днепра.

[ + – ] Обстрел Днепра.

Кроме того, в то же самое время был обстрелян город Запорожье. Там телеграм-каналы также сообщили о взрывах и сильном пожаре.

[ + – ] Обстрел Запорожья.

Официальных сообщений по поводу произошедшего пока нет.

Ранее Фокус сообщал, что Арестович заявил, что продвижение ВСУ на востоке уже не остановить. По словам советника ОП, украинские войска готовы встретить мобилизованных россиян на всех направлениях, включая Киевскую и Волынскую области.

Еще напомним, что военная разведка Германии передает данные Украине. Украинская сторона получает информацию, помогающую в военном планировании. Контакты с ГУР Минобороны были активизированы еще за несколько месяцев до войны.

Также сообщалось, что в Белгородской области взорвался боеприпас, много пострадавших. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил произошедшее человеческим фактором. Военные получили ранения различной степени тяжести.