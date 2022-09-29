"Их ждет котел": Арестович заявил, что продвижение ВСУ на востоке уже не остановить (видео)

По словам советника ОП, украинские войска готовы встретить мобилизованных россиян на всех направлениях, включая Киевскую и Волынскую области.

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Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что продвижение ВСУ в Харьковской области уже остановить не получится. По его словам, в российская группировка в Лимане попадет в окружение. Об этом Арестович сказал во время эфира на канале Фейгин LIVE.

Более того, по словам советника ОП, уже сейчас украинские военные могут простреливать главные трассы, которые ведут к Лиману из других оккупированных населенных пунктов.

"Это движение уже не остановить. И ждет там их маленький, симпатичный "котел" (…) Никто там уже ничего пополнять не будет. Там уже все — "приехали", — сказал Арестович.

Также он уверен, что новых мобилизованных россиян отправят на вторую линию обороны в Сватово и другие населенные пункты уже Луганской области.

"Родной, любимый генштаб говорит, что мы медленно, но уверенно продвигаемся", — сказал Арестович.

Также, по мнению советника ОП, мобилизация не поможет Москве осуществить ее амбициозные планы по захвату Одессы, Харькова или Киева. Он напомнил, что ВСУ и территориальная оборона смогли выбить профессиональных военных из Киевской области. С мобилизованными будет справиться проще.

Арестович заявил, что в Волынской области и Киевской украинские войска укрепились. Там у них есть современное Западное вооружение, а потому у оккупантов уже не получится сделать то же самое, что зимой-весной.

[ + – ] Алексей Арестович о продвижении ВСУ к Лиману.

Ранее Фокус сообщал, что волонтеры InformNapalm опубликовали полный список частей РФ, воевавших в Украине до 2022. В базе находится 170 различных подразделений, которые воевали против нашей страны с 2014 года. Кроме боевиков ОРДЛО были задействованы росгвардейцы, десантники и ряд других.

Еще напомним, что ВСУ используют в боях против ВС РФ раритетный 240-мм миномет М-240. Миномет не отличается высокой скорострельностью. Одна мина весит 130 кг, а после каждого выстрела ствол нужно переводить в горизонтальное положение для перезарядки.

Также сообщалось, что в РФ объяснили, почему мобилизуют людей с отсрочкой. По словам комиссара Усманова, граждане должны были сообщить военкомату об изменениях в семье или месте работы. Те, кто этого не сделал, получил повестку.