"На них чекає котел": Арестович заявив, що просування ЗСУ на сході вже не зупинити (відео)

За словами радника ОП, українські війська готові зустріти мобілізованих росіян у всіх напрямках, включаючи Київську та Волинську області.

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Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що просування ЗСУ у Харківській області вже зупинити не вдасться. За його словами, до російського угрупування в Лимані потрапить в оточення. Про це Арестович сказав під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

Понад те, за словами радника ОП, вже зараз українські військові можуть прострілювати головні траси, які ведуть до Лимана з інших окупованих населених пунктів.

"Цей рух уже не зупинити. І чекає там їхній маленький, симпатичний "котел" (...) Ніхто там уже нічого поповнювати не буде. Там уже всі — приїхали", — сказав Арестович.

Також він упевнений, що нових мобілізованих росіян відправлять на другу лінію оборони до Сватового та інших населених пунктів уже Луганської області.

"Рідний, улюблений генштаб каже, що ми повільно, але впевнено просуваємось", — сказав Арестович.

Також, на думку радника ОП, мобілізація не допоможе Москві здійснити її амбітні плани щодо захоплення Одеси, Харкова чи Києва. Він нагадав, що ЗСУ та територіальна оборона змогли вибити професійних військових із Київської області. З мобілізованими впоратися буде простіше.

Арестович заявив, що у Волинській області та Київській українські війська зміцнилися. Там вони мають сучасне Західне озброєння, тому в окупантів не вдасться зробити те саме, що взимку-навесні.

[ + – ] Олексій Арестович про просування ЗСУ до Лимана.

Раніше Фокус повідомляв, що волонтери InformNapalm опублікували повний список частин РФ, які воювали в Україні до 2022 року. У базі знаходиться 170 різних підрозділів, які воювали проти нашої країни з 2014 року. Окрім бойовиків ОРДЛО були задіяні росгвардійці, десантники та низка інших.

Ще нагадаємо, що ЗСУ використовують у боях проти ЗС РФ раритетний 240-мм міномет М-240. Міномет не відрізняється високою скорострільністю. Одна міна важить 130 кг, а після кожного пострілу ствол потрібно перевести в горизонтальне положення для перезаряджання.

Також повідомлялося, що в РФ пояснили, чому мобілізують людей із відстрочкою. За словами комісара Усманова, громадяни мали повідомити військкомату про зміни у сім'ї чи місці роботи. Ті, хто цього не зробив, отримав повістку.