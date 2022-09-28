Самі винні: у РФ пояснили, чому мобілізують людей із відстрочкою (відео)

За словами комісара Усманова, громадяни мали повідомити військкомату про зміни в сім'ї чи місці роботи. Ті, хто цього не зробив, отримав повістку.

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Військовий комісар Алтайського краю Марат Усманова заявив, що у мобілізації людей із правом на відстрочку винні самі ж громадяни. Про це повідомляє місцеве видання Кутань 24.

За словами Усманова, зараз є дуже багато обурень щодо того, що в армію мобілізують людей, які мають право на відстрочку. Однак у більшості випадків мобілізації вони самі винні в отриманні повісток.

"Громадяни самі не виконали своїх обов'язків з військового обліку. Не повідомили військовий комісаріат про зміни у сімейному становищі, про зміну місця роботи. Частина кадрових працівників організацій та підприємств не повідомила військовому комісаріату про призначення на посаду громадян, які підлягають бронюванню", — заявив Усманов.

Також у військкоматі заявили, що понад 100 осіб потрапили під часткову мобілізацію, яка не відповідає критеріям відбору. Із них 62 повернулися за місцем проживання.

У виданні зазначають, що за російськими законами в період часткової мобілізації громадяни зобов'язані прибути до військкомату, якщо вони планують виїхати за кордон. Це потрібно для перевірки, чи не підходить людина для мобілізації. Якщо ні, то вона отримає дозвіл для виїзду в іншу країну.

Нагадаємо, у РФ можуть мобілізувати танцюристів балету та оперних співаків. Під службу до армії потрапляють діячі культури та артисти.

Постпред РФ в ООН Василь Небензя звинуватив Зеленського у спробі зірвати мобілізацію у РФ.