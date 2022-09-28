Сами виноваты: в РФ объяснили, почему мобилизуют людей с отсрочкой (видео)

По словам комиссара Усманова, граждане должны были сообщить военкомату об изменениях в семье или месте работы. Те, кто этого не сделал, получил повестку.

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Военный комиссар Алтайского края Марат Усманова заявил, что в мобилизации людей с правом на отсрочку виноваты сами же граждане. Об этом сообщает местное издание Кутань 24.

По словам Усманова, сейчас есть очень много возмущений о том, что в армию мобилизуют людей, которые имеют право на отсрочку. Однако в большинстве случаев подлежащие мобилизации сами виноваты в получении повесток.

"Граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету. Не сообщили военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы. Часть кадровых работников организаций и предприятий не сообщило в военный комиссариат о назначении на должность граждан, подлежащие бронированию", — заявил Усманов.

Также в военкомате заявили, что более 100 человек попали под частичную мобилизацию, которые не соответствуют критериям отбора. Из них 62 вернулись по месту проживания.

В издании отмечают, что по российским законам в период частичной мобилизации граждане обязаны прибыть в военкомат, если они планируют выехать за границу. Это нужно для проверки не подходит ли человек для мобилизации. В случае если нет, то он получит разрешение для выезда в другую страну.

Напомним, в РФ могут мобилизовать танцоров балета и оперных певцов. Под службу в армию попадают деятели культуры и артисты.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя обвинил Зеленского в попытке сорвать мобилизацию в РФ.