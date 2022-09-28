Перехваты, снимки и звонки: военная разведка Германии передает данные Украине, – СМИ

Украинская сторона получает информацию, помогающую в военном планировании. Контакты с ГУР Минобороны были активизированы еще за несколько месяцев до войны.

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Федеральная разведывательная служба (BND) сотрудничает с Украиной, передавая данные разведки. Об этом сообщает Ziet.

Издание Ziet провело исследование совместно с журналом ARD Kontraste, которое показало, что с марта Украина получает данные немецкой разведки. Анализ и результаты этих данных могли помочь украинской армии в военном планировании, оценить боевую мощь и моральных дух российских оккупантов.

BND делятся с украинскими коллегами спутниковыми изображениями, перехватами российских радиоособщений и звонками по мобильной связи. При этом авторы подчеркивают, что немецкая разведка в ходе войны в Ираке или Афганистане отказывалась делиться разведданными, но в случае с Украиной ситуация совсем иная. Контакты с ГУР Минобороны Украины были активизированы за несколько месяцев до войны. Глава немецкой разведки Бруно Каль встретился с коллегами из Украины в ходе Мюнхенской конференции по безопасности за несколько месяцев до войны.

Каль был одним из тех, кто в день полномасштабного вторжения не покинул сразу Киев. Он уехал позднее, но потом стал одним из первых немцев, кто вернулся в украинскую столицу. Также подчеркивается, что передача немецких разведданных Украине не делает ее стороной конфликта.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое оружие сыграло решающую роль в контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении. Киев получит САУ и ЗСУ.

Также сообщалось, что глава спецштаба по Украине в Бундесвере заявил, что контрнаступление ВСУ было почти по учебнику. Украинские военные заставили бежать оккупантов в Харьковской области бросая много техники.