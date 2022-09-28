Перехоплення, знімки та дзвінки: військова розвідка Німеччини передає дані Україні, – ЗМІ

Українська сторона отримує інформацію, яка допомагає у військовому плануванні. Контакти з ГУР Міноборони було активізовано ще за кілька місяців до війни.

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Федеральна розвідувальна служба (BND) співпрацює з Україною, передаючи дані розвідки. Про це повідомляє Ziet.

Видання Ziet провело дослідження спільно з журналом ARD Kontraste, яке показало, що з березня Україна отримує дані німецької розвідки. Аналіз та результати цих даних могли допомогти українській армії у військовому плануванні, оцінити бойову міць та моральний дух російських окупантів.

BND діляться з українськими колегами супутниковими зображеннями, перехопленнями російських радіоповідомлень та дзвінками по мобільного зв'язку. При цьому автори наголошують, що німецька розвідка під час війни в Іраку чи Афганістані відмовлялася ділитися розвідданими, але у випадку з Україною ситуація зовсім інша. Контакти з ГУР Міноборони України було активізовано за кілька місяців до війни. Глава німецької розвідки Бруно Каль зустрівся з колегами з України під час Мюнхенської конференції з безпеки за кілька місяців до війни.

Каль був одним із тих, хто в день повномасштабного вторгнення не залишив одразу Київ. Він поїхав пізніше, але потім став одним із перших німців, хто повернувся до української столиці. Також наголошується, що передача німецьких розвідданих Україні не робить її стороною конфлікту.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецька зброя відіграла вирішальну роль у контрнаступі ЗСУ на Харківському напрямку. Київ отримає САУ для ЗСУ.

Також повідомлялося, що глава спецштабу по Україні в Бундесвері заявив, що контрнаступ ЗСУ був майже за підручником. Українські військові змусили тікати окупантів у Харківській області, і ті кидали багато техніки.