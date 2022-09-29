Сильні вибухи та великі пожежі: окупанти обстріляли ракетами Дніпро та Запоріжжя (відео)

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що після "прильотів" у Дніпрі почали знаходити глибокі вирви, у багатьох людей у квартирах вилетіли шибки.

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У ніч проти 29 вересня російські окупанти обстріляли Дніпро та Запоріжжя. За попередніми даними, вони використовували надзвукові ракети, але підтверджень цієї інформації немає.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що у Дніпрі чули кілька дуже гучних вибухів. Потім мешканці почали повідомляти про велику пожежу. На вулицях почали знаходити великі вирви.

[ + – ] Обстріл Дніпра.

Також у мережі поширюються відео із наслідками "прильотів" у Дніпрі. На них видно вибите скло не лише будинків, а й автомобілів, автобусів. Також місцеві зняли велику пожежу на фото.

[ + – ] Обстріл Дніпра.

[ + – ] Обстріл Дніпра.

[ + – ] Обстріл Дніпра.

Крім того, водночас було обстріляно місто Запоріжжя. Там телеграм-канали також повідомили про вибухи та сильну пожежу.

[ + – ] Обстріл Запоріжжя.

Офіційних повідомлень щодо того, що сталося, поки що немає.

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