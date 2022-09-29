ЗС РФ завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра, є загиблі (фото)

Унаслідок атаки ЗС РФ троє людей загинули, а п'ятеро були поранені, рятувальні роботи тривають.

Related video

Російські війська в ніч проти 29 вересня завдали ракетного удару по житлових кварталах Дніпра. Внаслідок цього загинули троє людей, у тому числі дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Крім того, п'ятеро людей отримали поранення, зокрема 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з-під завалів розбитого будинку, де вона спала.

Унаслідок ракетних атак росіян було зруйновано кілька приватних будинків. За словами голови ОВА, рятувальні роботи й пошук людей продовжуються. Є ймовірність, що під завалами ще перебувають люди, зокрема маленькі діти.

Валентин Резніченко розповів, що в Дніпрі пошкоджено 60 приватних будинків, кілька багатоповерхівок, ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.

Неспокійна ніч у Дніпропетровській області

ЗС РФ із "Градів" і важкої артилерії вночі обстріляли Нікопольський район. У Нікополі росіяни пошкодили промислову інфраструктуру, а в Червоногригорівській громаді під обстріл потрапили 10 приватних будинків, господарські будівлі й автомобілі. Внаслідок нічних атак росіян ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Фокус писав, що вночі 29 вересня російські війська також завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Місцеві жителі повідомляли про сильні вибухи та пожежі в обласному центрі.

27 вересня армія РФ атакувала Харків із ЗРК С-300, снаряди летіли з Білгородської області. Внаслідок цього в одному з районів було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, а в місті зникло світло.