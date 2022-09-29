ВС РФ нанесли ракетный удар по жилому кварталу Днепра, есть погибшие (фото)

В результате атаки ВС РФ трое людей погибли, а пятеро были ранены, спасательные работы продолжаются.

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Российские войска в ночь на 29 сентября нанесли ракетный удар по жилым кварталам Днепра. В результате чего погибли трое людей, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Кроме того, пятеро людей получили ранения, в частности, 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из-под завалов разбитого дома, где она спала.

В результате ракетных атак россиян были разрушены несколько частных домов. По словам главы ОВА, спасательные работы и поиск людей продолжаются. Есть вероятность, что под завалами еще находятся люди, в том числе маленькие дети.

Валентин Резниченко рассказал, что в Днепре повреждены 60 частных домов, несколько многоэтажек, рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

Неспокойная ночь в Днепропетровской области

ВС РФ с "Градов" и тяжелой артиллерии ночью обстреляли Никопольский район. В Никополе россияне повредили промышленную инфраструктуру, а в Красногригорьевской общине под обстрел попали 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили. В результате ночных атак россиян никто не пострадал.

Напомним, Фокус писал, что ночью 29 сентября российские войска также нанесли ракетные удары по Запорожью. Местные жители сообщали о сильных взрывах и пожарах в областном центре.

27 сентября армия РФ атаковала Харьков из ЗРК С-300, снаряды летели из Белгородской области. В результате чего в одном из районов был поврежден инфраструктурный объект, а в городе пропал свет.