Для захисту від "Шахедів": Флеш розповів, чи будуть відключати мобільний зв'язок в Україні

В Україні обговорюють вимкнення мобільного зв'язку під час атак російських дронів "Шахед", однак рішення ще не ухвалено. Якщо ж цей захід буде запроваджено, українці все одно зможуть здійснювати критично важливі дзвінки.

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Про це написав український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі. За його словами, ніхто не буде відключати весь мобільний зв'язок ні "завтра", ні "через тиждень".

Як зазначає експерт, профільний комітет Верховної Ради справді розглядає таку можливість, проте всі розуміють важливість мобільного зв'язку для військових, цивільних і для критичної інфраструктури.

"Якщо рішення буде ухвалено в майбутньому, можливість здійснювати дзвінки однозначно залишиться. Викликати швидку чи пожежну або зателефонувати близьким буде можливо", — написав Сергій Флеш.

Фахівець наголосив, що Україні необхідно готуватися до будь-яких сценаріїв застосування ворогом "Шахедів". Відповідно українці мають знати про можливі заходи та бути готовими до них.

Вимкнення мобільного зв'язку в Україні: що відомо

Раніше Сергій Флеш повідомив в інтерв'ю Times of Ukraine, що в Україні обговорюють можливість тимчасового вимкнення мобільного зв'язку та інтернету під час атак "Шахедів" траєкторією польотів ворожих БПЛА, як це роблять у Росії.

"Росіяни роблять так само стосовно наших дипстрайків. Коли лунає повітряна тривога в Росії, вона вимикає іноді навіть цілком мережі. На 9 травня, коли вони боялися загрози від нас, вони повністю "гасили" весь мобільний зв'язок і весь інтернет у Москві та Підмосков'ї. Також вони часто по регіонах відключають під час наших дипстрайків мобільний зв'язок", — пояснив експерт.

Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап попередив, що незабаром Росія зможе наростити виробництво "Шахедів" у 2 рази. Росіяни вдосконалюють ці БПЛА, через що статистика влучень зросла.