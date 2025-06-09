Для защиты от "Шахедов": Флэш рассказал, будут ли отключать мобильную связь в Украине

В Украине обсуждают отключение мобильной связи во время атак российских дронов «Шахед», однако решение еще не принято. Если же эта мера будет введена, украинцы все равно смогут совершать критически важные звонки.

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Об этом написал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале. По его словам, никто не будет отключать всю мобильную связь ни "завтра", ни "через неделю".

Как отмечает эксперт, профильный комитет Верховной Рады действительно рассматривает такую возможность, однако все понимают важность мобильной связи для военных, гражданских и для критической инфраструктуры.

"Если решение будет принято в будущем, возможность совершать звонки однозначно останется. Вызвать скорую или пожарную или позвонить близким будет возможно", — написал Сергей Флэш.

Специалист подчеркнул, что Украине необходимо готовиться к любым сценариям применения врагом "Шахедов". Соответственно украинцы должны знать о возможных мерах и быть готовыми к ним.

Отключение мобильной связи в Украине: что известно

Ранее Сергей Флэш сообщил в интервью Times of Ukraine, что в Украине обсуждают возможность временного отключения мобильной связи и интернета во время атак "Шахедов" по траектории полетов вражеских БПЛА, как это делают в России.

"Россияне делают так же по отношению к нашим дипстрайкам. Когда раздается воздушная тревога в России, она выключает иногда даже целиком сети. На 9 мая, когда они боялись угрозы от нас, они полностью "тушили" всю мобильную связь и весь интернет в Москве и Подмосковье. Также они часто по регионам отключают во время наших дипстрайков мобильную связь", — объяснил эксперт.

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап предупредил, что вскоре Россия сможет нарастить производство "Шахедов" в 2 раза. Россияне совершенствуют эти БПЛА, из-за чего статистика попаданий выросла.