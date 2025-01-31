Оторвать Беларусь от России: что нужно сделать Западу в интересах Украины
Ужесточая санкции против Беларуси, Запад толкает ее в еще более плотные объятия Путина, предупреждает обозреватель Bloomberg Марк Чэмпион в колонке для этого издания. Нужна более гибкая политика, которая могла бы развернуть белорусов лицом к Европе.
Перефразируя слова Льва Троцкого о войне, можно сказать, что мы не заинтересованы в повторном разделе Европы, но она заинтересована в нас. Президент России Владимир Путин дважды за десятилетие вторгался в Украину, чтобы восстановить сферу контроля, утраченную Москвой в 1991 году, и хотя дела у него идут с трудом, новый раздел де-факто происходит.
В Украине это заметно по тому, как артиллерия и траншеи прокладывают новые линии через степь. Менее очевидно, что некоторые другие бывшие владения Москвы вытесняются из серых зон, которые они занимали между востоком и западом с момента распада СССР. Они не обязательно хотят такого развития событий. Оно точно не отвечает экономическим интересам и интересам безопасности Европейского союза. Но это происходит.
Неудобная реальность заключается в том, что западные политики в некоторых случаях невольно помогают Путину в реализации этого проекта. Они по-прежнему проводят политику - в частности, санкции - первоначальные цели которой уже недостижимы, и теперь вынуждают правительства стран, против которых направлены санкции, попадать во все более глубокую зависимость от Москвы.
Возьмем Беларусь. Эта страна с населением около 9 миллионов человек граничит не только с Россией, но и с Украиной, двумя прибалтийскими государствами и Польшей. Она также примыкает к так называемому Сувалкскому разрыву - тонкому 65-километровому (40 миль) коридору вдоль польско-литовской границы, который предлагает кратчайший потенциальный маршрут для путинских войск, чтобы достичь российского эксклава Калининграда, одновременно отрезая прибалтов от подкрепления НАТО.
Таким образом, как для оборонительных, так и для наступательных действий Беларусь имеет важнейшее стратегическое значение. Она также является моделью для покорного союза российских государств, который хочет построить Путин.
26 января президент Александр Лукашенко провел откровенно фиктивные выборы, набрав 86,8% голосов, и реакция была предсказуемой: новые санкции. Лукашенко и его соратники подвергаются торговым ограничениям со стороны ЕС как минимум с 2020 года, когда он подавил массовые протесты в связи с кражей результатов предыдущего президентского голосования. Санкции ЕС резко усилились после того, как Беларусь позволила Путину использовать свою территорию для нападения на Киев в 2022 году.
В то время цель этих санкций была похвальной: заставить Лукашенко провести свежие и настоящие выборы, освободить политических заключенных (более 1200 остаются в тюрьме), прекратить выталкивать мигрантов через западные границы, перестать помогать Путину в его неспровоцированной войне на Украине и в целом положить конец тираническому поведению теперь уже семикратного президента. Однако попытка не удалась. Он остается у власти, а все значимые независимые СМИ и политическая оппозиция подавлены, посажены в тюрьмы или находятся в изгнании.
По сообщениям, в выходные избирательные участки были пусты, несмотря на официальную явку в 86 %, потому что многие белорусы понимали, что эти выборы были фикцией. В то же время они не протестовали, потому что с прошлого раза знали, к чему это приведет: избиениям, тюремному заключению и пыткам. Они также знают, что если бы им удалось каким-то образом свергнуть режим, то в течение нескольких часов российские танки усадили бы нового лидера, который даже не пытался бы — как это делает Лукашенко — сохранить видимость суверенитета или удержать белорусские войска на территории Украины.
Как сказал мне Джонатан Эйаль, многолетний аналитик Восточной Европы и международный директор британского Королевского института объединенных служб: "Худший исход для нас - это тот, в котором мы, с одной стороны, пытаемся помочь свергнуть Лукашенко, а с другой - лишь подталкиваем Беларусь ближе к Москве и, возможно, втягиваем в войну (в Украине)".
К этому времени западные соседи Беларуси закрыли большинство пограничных переходов. Лукашенко заставил закрыть некоторые европейские консульства в показательной столице страны, построенной в сталинские времена, Минске, а Европа сама сократила выдачу въездных виз. Санкции на белорусский экспорт носят всеобъемлющий характер и близки к уровню, наложенному на Россию.
Эти меры больше не соответствуют цели. Беларусь находится в ситуации, более близкой к Венгрии 1956 года, когда Москва направила войска для подавления восстания, чем к успешной украинской революции на Майдане 2014 года. Какими бы смелыми они ни были, белорусским протестующим не удастся в одиночку свергнуть репрессивный режим Лукашенко, и, как в советском Будапеште, Запад не поможет им, если они попытаются это сделать. Необходима более длительная игра, которая позволит максимально расширить контакты с Западом для простых белорусов, а не отгородить их от него, одновременно снижая зависимость Лукашенко от России.Важно
Необходимо возобновить трансграничное пассажирское железнодорожное сообщение, открыть пограничные переходы и положить на стол Лукашенко план по отмене отдельных санкций в обмен на конкретные действия, такие как освобождение заключенных. Как отметил белорусский аналитик Артем Шрайбман в докладе для Фонда Карнеги за международный мир, в такой "зеленый список" санкций должны войти только товары, не зависящие от российского сырья, такие как калийные удобрения и обработанная древесина. Конечно, Беларусь будет расти как маршрут для обхода российских санкций, но в этом она ничем не будет отличаться от других бывших советских соседей Москвы.
Нечто подобное происходит и в Грузии, еще одном бывшем российском имперском владении, которое - в отличие от Беларуси - ранее выбрало решительный путь на Запад ценой войны с Россией. Теперь правительство переходит в орбиту Москвы, даже если оно на словах поддерживает цель вступления в ЕС, которую поддерживает подавляющее большинство населения. Протесты были подавлены, а ЕС в ответ приостановил переговоры о членстве. Это неразумно. Процесс вступления в ЕС может быть лучшим способом повлиять на правительство и сохранить надежды на демократию в Грузии, независимо от того, закончится ли это членством в ЕС.
Западная политика должна проводить различие между народами и правительствами, чтобы избежать ускорения появления нового "железного занавеса" в Европе. В Беларуси следует поощрять поездки простых граждан и компаний, не принадлежащих к режиму, на Запад и торговлю с ним, чтобы наладить связи и противостоять последствиям пропагандистской и перевоспитательной политики Лукашенко. В то же время необходимо отличать Минск от Москвы, понимая, что их интересы не совпадают, по крайней мере, пока. Если бы они совпадали, белорусские войска уже воевали бы за Путина в Украине.
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