Оторвать Беларусь от России: что нужно сделать Западу в интересах Украины

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Перефразируя слова Льва Троцкого о войне, можно сказать, что мы не заинтересованы в повторном разделе Европы, но она заинтересована в нас. Президент России Владимир Путин дважды за десятилетие вторгался в Украину, чтобы восстановить сферу контроля, утраченную Москвой в 1991 году, и хотя дела у него идут с трудом, новый раздел де-факто происходит.

В Украине это заметно по тому, как артиллерия и траншеи прокладывают новые линии через степь. Менее очевидно, что некоторые другие бывшие владения Москвы вытесняются из серых зон, которые они занимали между востоком и западом с момента распада СССР. Они не обязательно хотят такого развития событий. Оно точно не отвечает экономическим интересам и интересам безопасности Европейского союза. Но это происходит.

Неудобная реальность заключается в том, что западные политики в некоторых случаях невольно помогают Путину в реализации этого проекта. Они по-прежнему проводят политику - в частности, санкции - первоначальные цели которой уже недостижимы, и теперь вынуждают правительства стран, против которых направлены санкции, попадать во все более глубокую зависимость от Москвы.

Возьмем Беларусь. Эта страна с населением около 9 миллионов человек граничит не только с Россией, но и с Украиной, двумя прибалтийскими государствами и Польшей. Она также примыкает к так называемому Сувалкскому разрыву - тонкому 65-километровому (40 миль) коридору вдоль польско-литовской границы, который предлагает кратчайший потенциальный маршрут для путинских войск, чтобы достичь российского эксклава Калининграда, одновременно отрезая прибалтов от подкрепления НАТО.

Таким образом, как для оборонительных, так и для наступательных действий Беларусь имеет важнейшее стратегическое значение. Она также является моделью для покорного союза российских государств, который хочет построить Путин.

Границы Беларуси с ЕС не должны стать новым "железным занавесом" Фото: Укринформ

26 января президент Александр Лукашенко провел откровенно фиктивные выборы, набрав 86,8% голосов, и реакция была предсказуемой: новые санкции. Лукашенко и его соратники подвергаются торговым ограничениям со стороны ЕС как минимум с 2020 года, когда он подавил массовые протесты в связи с кражей результатов предыдущего президентского голосования. Санкции ЕС резко усилились после того, как Беларусь позволила Путину использовать свою территорию для нападения на Киев в 2022 году.

В то время цель этих санкций была похвальной: заставить Лукашенко провести свежие и настоящие выборы, освободить политических заключенных (более 1200 остаются в тюрьме), прекратить выталкивать мигрантов через западные границы, перестать помогать Путину в его неспровоцированной войне на Украине и в целом положить конец тираническому поведению теперь уже семикратного президента. Однако попытка не удалась. Он остается у власти, а все значимые независимые СМИ и политическая оппозиция подавлены, посажены в тюрьмы или находятся в изгнании.

По сообщениям, в выходные избирательные участки были пусты, несмотря на официальную явку в 86 %, потому что многие белорусы понимали, что эти выборы были фикцией. В то же время они не протестовали, потому что с прошлого раза знали, к чему это приведет: избиениям, тюремному заключению и пыткам. Они также знают, что если бы им удалось каким-то образом свергнуть режим, то в течение нескольких часов российские танки усадили бы нового лидера, который даже не пытался бы — как это делает Лукашенко — сохранить видимость суверенитета или удержать белорусские войска на территории Украины.

Как сказал мне Джонатан Эйаль, многолетний аналитик Восточной Европы и международный директор британского Королевского института объединенных служб: "Худший исход для нас - это тот, в котором мы, с одной стороны, пытаемся помочь свергнуть Лукашенко, а с другой - лишь подталкиваем Беларусь ближе к Москве и, возможно, втягиваем в войну (в Украине)".

К этому времени западные соседи Беларуси закрыли большинство пограничных переходов. Лукашенко заставил закрыть некоторые европейские консульства в показательной столице страны, построенной в сталинские времена, Минске, а Европа сама сократила выдачу въездных виз. Санкции на белорусский экспорт носят всеобъемлющий характер и близки к уровню, наложенному на Россию.

Эти меры больше не соответствуют цели. Беларусь находится в ситуации, более близкой к Венгрии 1956 года, когда Москва направила войска для подавления восстания, чем к успешной украинской революции на Майдане 2014 года. Какими бы смелыми они ни были, белорусским протестующим не удастся в одиночку свергнуть репрессивный режим Лукашенко, и, как в советском Будапеште, Запад не поможет им, если они попытаются это сделать. Необходима более длительная игра, которая позволит максимально расширить контакты с Западом для простых белорусов, а не отгородить их от него, одновременно снижая зависимость Лукашенко от России.

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Необходимо возобновить трансграничное пассажирское железнодорожное сообщение, открыть пограничные переходы и положить на стол Лукашенко план по отмене отдельных санкций в обмен на конкретные действия, такие как освобождение заключенных. Как отметил белорусский аналитик Артем Шрайбман в докладе для Фонда Карнеги за международный мир, в такой "зеленый список" санкций должны войти только товары, не зависящие от российского сырья, такие как калийные удобрения и обработанная древесина. Конечно, Беларусь будет расти как маршрут для обхода российских санкций, но в этом она ничем не будет отличаться от других бывших советских соседей Москвы.

Нечто подобное происходит и в Грузии, еще одном бывшем российском имперском владении, которое - в отличие от Беларуси - ранее выбрало решительный путь на Запад ценой войны с Россией. Теперь правительство переходит в орбиту Москвы, даже если оно на словах поддерживает цель вступления в ЕС, которую поддерживает подавляющее большинство населения. Протесты были подавлены, а ЕС в ответ приостановил переговоры о членстве. Это неразумно. Процесс вступления в ЕС может быть лучшим способом повлиять на правительство и сохранить надежды на демократию в Грузии, независимо от того, закончится ли это членством в ЕС.

Западная политика должна проводить различие между народами и правительствами, чтобы избежать ускорения появления нового "железного занавеса" в Европе. В Беларуси следует поощрять поездки простых граждан и компаний, не принадлежащих к режиму, на Запад и торговлю с ним, чтобы наладить связи и противостоять последствиям пропагандистской и перевоспитательной политики Лукашенко. В то же время необходимо отличать Минск от Москвы, понимая, что их интересы не совпадают, по крайней мере, пока. Если бы они совпадали, белорусские войска уже воевали бы за Путина в Украине.

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