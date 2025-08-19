Украине поможет не костюм Зеленского, а оружие: первые выводы по итогам встречи с Трампом в Вашингтоне

Related video

Сейчас я не вижу никакой измены.

Делать вид, что Трамп нормальный, я не могу. Но очевидно, что он требует отдельного отношения, риторических приемов и формулировок, которые могут показаться безумными и дикими.

Потому что это важно для Украины.

Потому что — деньги и оружие.

Европейская дипломатия, что ни говорите, — это класс.

"Мы на стороне Украины. И мы очень благодарны вам, господин президент Трамп, за ваши усилия по миру в Украине" (Джорджа Мелони).

Предложение четырехсторонней встречи (Европа, Украина, США и Путин), безопасность для европейского континента и сильная украинская армия, справедливый мир, гарантии вроде статьи 5 (Эмануэль Макрон, Кир Стармер), прекращение огня ДО всяких мирных соглашений (Фридрих Мерц) — это очень-очень важные вещи.

Слова Александра Стубба о длинной границе с Россией и историческом опыте с ней же и то, что они нашли с этим решение, — это вообще высший класс.

Я уверена, что общественное мнение в США очень тригерит президента Трампа и одновременно влияет на него.

Потому что, напомню, как пишет New York Post, 51% республиканцев считают, что Америка должна поставлять больше оружия и оказывать военную поддержку Украине (по сравнению с 30%, что было полгода назад), а 84% избирателей Республиканской партии имеют негативное отношение к Путину.

И так же имеет значение то, что многие СМИ просто возили Трампа рыжим чубом об стол после Аляски. Это же невыносимо, что бы он ни говорил о лживой прессе и fake news.

Я не знаю, даст ли эта встреча украинским адептам костюма Зеленского понять, что нам поможет не костюм. А оружие, армия, европейское партнерство, деньги и вклад каждого человека.

Кстати, вы же заметили, как извинился Брайан Гленн, журналист и по совместительству бойфренд конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, за февральские костюмные претензии к президенту Зеленскому?

Я рада на самом деле, что этот день пока никакой не исторический. Потому что нет предпосылок для исторического дня.

До того времени еще куча работы.

