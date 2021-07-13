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Думки Стаття Путіна про Україну

Тінь Суркова. Хто насправді написав статтю Путіна про Україну

Цілком можливо, що саме Суркову доручено розробити понятійну схему щодо України для початих на вищому рівні американо-російських переговорів.

Олександр Кочетков
Олександр Кочетков
Аналітик та політтехнолог
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Статтю про Україну, підписану Володимиром Путіним, насправді міг написати колишній ідеолог Кремля Владислав Сурков
Статтю про Україну, підписану Володимиром Путіним, насправді міг написати колишній ідеолог Кремля Владислав Сурков

Прочитав ідеологічний опус, підписаний Володимиром Путіним. А складений, на моє переконання, Владиславом Сурковим, проектантом російської агресії проти України — починаючи з анексії Криму і закінчуючи навʼязуванням "субʼєктності" невизнаних формувань на Донбасі.

Очевидно, що якраз із написанням цієї статті і повʼязане повернення Суркова (і його підручних по типу Бородая) в медійний простір. Цілком можливо, що саме Суркову доручено розробити понятійну схему щодо України для початих на вищому рівні американо-російських переговорів.

Принаймні, стаття Путіна є саме псевдоісторичним "обгрунтуванням" дій і намірів РФ стосовно України. І там є специфічно сурковські "фішки".

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Сурков зовсім не помиляється в переказі подій і трактувань взаємин України і Росії. Він цілком свідомо "конструює" історію — таку, яка зручна зараз Кремлю. І Суркова, і Путіна, і всю Росію, та й весь світ, заклопотаний ковідом та іншими пристрастями, не цікавить, як там насправді виникала Київська Русь. Як і те, що Московія не була і не могла бути центром її формування.

Кремль намагається втюхати не тільки Україні, але і світу нікчемний концепт: вигадане і навʼязане минуле є виправдання злочинного сьогодення.

Тобто, кращий історик — не той, хто володіє визнаними артефактами, підтверджувальними свідоцтвами, логічною аргументацією та іншим науковим інструментарієм, а той, у кого більша чисельність армії. І це, до речі, пряма паралель з російським кумиром Йосипом Сталіним.

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Існує вислів, що історію пишуть переможці. Недоімперія пропонує наступний крок: історію пишуть не фактичні переможці, а ті, у кого вистачає нахабства себе такими оголосити. І опус Суркова-Путіна — характерний зразок такого концепту родом з пітерського підворіття.

Тому сперечатися з непоказними тезами цієї статті, спростовувати фактичні помилки і демонстративні пересмикування, якими вона просякнута — це дурість і сприяння ворогові, оскільки є переходом на його полі протистояння.

Нам треба принципово випереджати ворога в побудові своєї ідеології — ідеології успішної України завтрашнього дня.

Але цього, на жаль, не відбувається: ми борсаємося і тонемо у своїх соціо-культурних чварах дня вчорашнього, зокрема, і в навʼязуваних нам з Кремля. Самі не можемо між собою домовитися ні про минуле, ні про сьогодення, ні про майбутнє.

А в цей час нашу долю знову вирішують без нас. Вирішують, серед інших, підлі і цинічні, але послідовні маніпулятори.

Першоджерело.