Батогом і пряником. Чому стаття Путіна — це відповідь на "Кримську платформу" України

Якщо називати речі своїми іменами, то у своїй статті Путін абсолютно однозначно і безумовно пред'явив і "обґрунтував" територіальні претензії до України.

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Мовляв, панове, все що більшовики вам відписали після 1922 р. треба повернути. З чим прийшли в СРСР з тим і підете.

Особисто для мене в цьому нічого дивного немає. Відразу після перемоги Майдану, коли Україна радикально змінила свій геополітичний вектор, я писав про неминучість територіальних претензій з боку Росії у відповідь на розворот України. І Крим, і Донбас це був тільки початок.

По суті, стаття Путіна дала офіційний старт початку в Росії нової "патріотичної істерії", спрямованої на повернення "исконно русских земель" і "звільнення російських людей".

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Відомо, що ніщо не дає таке швидке зростання рейтингу будь-якого правителя, як його войовнича риторика і територіальні претензії до сусідів.

Путін вибрав момент для статті напередодні виборів в Держдуми, на яких він просто зобов'язаний перемогти, — і переможе! — з величезним успіхом, продемонструвавши єдність Вождя і його народу, нації та її національного Лідера.

Крім того, стаття — це певний меседж учасникам Кримської платформи. Справді, після таких територіальних претензій на половину України, обговорювати повернення Криму, буде виглядати якось дрібно і, я б сказав, не актуально чи що. Путін, до речі, завжди грає тільки на підвищення ставок.

Територіальні претензії — це батіг.

Але Путін показує і пряник. Мовляв, якщо Україна відмовиться від нинішнього курсу і розділить концепцію "єдиного народу", тобто піде на відносини з Росією за типом відносин США-Канада або Німеччина-Австрія, то, цілком можливо, що Росія відмовиться від своїх територіальних претензій.

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Коли мене питали чи буде відповідь Путіна і якщо буде, то якою, у відповідь на арешт "кума" Медведчука і його каналів, то я завжди відповідав, що обов'язково буде і буде дуже болючою. Ще раз: Путін завжди приймає виклик і завжди підвищує ставки.

Ну, тепер ви вже знаєте, якою стала відповідь Путіна.

Цікаво, якою буде реакція української влади. Найневдалішою реакцією буде спроба Зеленського використовувати претензії Путіна для посилення свого авторитаризму, тобто для зміцнення режиму особистої влади. У цьому випадку ймовірність війни в період каденції Зеленського наближатиметься до 100%.

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Публікується за згодою автора.