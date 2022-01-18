Росія використовує паспортизацію на Донбасі для вторгнення в Україну, — Зеленський

Активне видавання російських паспортів в ОРДЛО проводиться для ескалації конфлікту під виглядом "захисту російських громадян".

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Конгресу США, яка відбулася 17 грудня в Києві, заявив, що Російська Федерація продовжує роздавати паспорти громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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За словами українського лідера, Росія активно проводить паспортизацію на Сході країни, щоб створити привід для ескалації конфлікту під виглядом "захисту російських громадян".

У зв’язку з цим Зеленський заявив про необхідність створення превентивного пакету санкцій проти Росії, щоб ефективно протистояти її агресивним діям.

Під час розмови глава держави відзначив підтримку з боку Заходу в "надзвичайно складний час" для України та подякував Конгресу США за солідарність з українським народом в умовах нових викликів галузі безпеки.

Зі свого боку конгресмени висловили одностайну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та висловили переконання в тому, що Україна має повне та безперечне право самостійно визначати свій зовнішньополітичний курс і гарантувати власну безпеку.

Раніше повідомлялося, що з ініціативи російського президента Володимира Путіна на тимчасово окупованій території Донбасу Росія спростила процедуру отримання паспорта РФ для більш ніж 20 категорій громадян. До цих категорій можуть входити громадяни України, Білорусі, Молдови та Казахстану, які проживають в ОРДЛО.

На початку грудня минулого року лідер самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін заявив про те, що всі громадяни, які проживають на непідконтрольній Україні території, отримають російські паспорти.