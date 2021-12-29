Путін хоче спростити визнання українців та їхніх дітей громадянами Росії: деталі законопроєкту
Наявність подвійного громадянства в іноземців, як зазначено в документі, не завадить їм стати росіянами.
Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про російське громадянство, який передбачає спрощену процедуру отримання паспорта РФ. Текст документа опубліковано на сайті нижньої палати парламенту.
Зокрема, законопроєкт поширює процедуру спрощеного прийому до російського громадянства на понад 20 категорій,зокрема на громадян України, Білорусі, Молдови та Казахстану.
У разі ухвалення документа громадянство РФ за прискореною процедурою також можуть отримати:
- співвітчизники (громадяни колишнього Радянського Союзу та їхні діти, учасники програми з добровільного переселення);
- ті громадяни, у кого в РФ живуть близькі родичі-росіяни;
- нащадки тих, хто постійно жив біля Російської імперії чи СРСР (у межах кордонів РФ).
Законопроєкт закріплює за президентом країни лише прийом у російське громадянство у винятковому порядку, а також поширює такий порядок на:
- ветеранів Другої світової війни – громадян колишнього СРСР;
- мають особливі досягнення перед РФ;
- громадян, хто з огляду на свою професію або кваліфікацію або з інших причин становлять інтерес для Російської Федерації.
Законопроєкт також дозволить главі держави визнавати категорії осіб, які мають право на спрощене отримання паспорта РФ, не тільки з гуманітарними, але й з будь-якою іншою метою. До них можуть віднести громадян України, Білорусі, Молдови та Казахстану.
У документі прописано процедуру, яка розширює коло людей, які визнані російськими громадянами, і, згідно із законопроєктом, ними можуть бути визнані:
- громадяни колишнього Радянського Союзу, які мешкали на території Росії на 6 лютого 1992 року;
- люди, які народилися на території Росії (РРФСР) до 6 лютого 1992;
- громадяни, які мають хоча б одного із батьків, хто на день їх народження був громадянином колишнього Радянського Союзу і постійно проживав на території Росії (РРФСР);
- військовослужбовці, які присягнули на вірність Радянському Союзу або Російській Федерації і на 6 лютого 1992 року проходили службу в російських військових частинах на територіях інших держав.
Як йдеться в пояснювальній записці, внесений Володимиром Путіним документ запроваджує процедуру припинення російського громадянства та розширює перелік злочинів, за скоєння яких передбачено позбавлення паспорта РФ (теракти, наркозлочини та злочини проти держави – ред.).
Наявність подвійного громадянства в людей, які претендують на отримання російського паспорта, може бути підставою відмови у визнанні їх громадянами Російської Федерації. Крім цього, у законопроєкті сказано, що іноземні інвестори не включені до категорії осіб, які можуть претендувати на отримання громадянства РФ.
Раніше Фокус у своїй статті розбирався, навіщо мешканці окупованого Луганська приймають російські паспорти.
А на початку грудня ватажок ОРДО Денис Пушилін заявив, що незабаром усі жителі окупованого Донбасу отримають російські паспорти.