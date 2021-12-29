Путін хоче спростити визнання українців та їхніх дітей громадянами Росії: деталі законопроєкту

Наявність подвійного громадянства в іноземців, як зазначено в документі, не завадить їм стати росіянами.

Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про російське громадянство, який передбачає спрощену процедуру отримання паспорта РФ. Текст документа опубліковано на сайті нижньої палати парламенту.

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Зокрема, законопроєкт поширює процедуру спрощеного прийому до російського громадянства на понад 20 категорій,зокрема на громадян України, Білорусі, Молдови та Казахстану.

У разі ухвалення документа громадянство РФ за прискореною процедурою також можуть отримати:

співвітчизники (громадяни колишнього Радянського Союзу та їхні діти, учасники програми з добровільного переселення);

ті громадяни, у кого в РФ живуть близькі родичі-росіяни;

нащадки тих, хто постійно жив біля Російської імперії чи СРСР (у межах кордонів РФ).

Законопроєкт закріплює за президентом країни лише прийом у російське громадянство у винятковому порядку, а також поширює такий порядок на:

ветеранів Другої світової війни – громадян колишнього СРСР;

мають особливі досягнення перед РФ;

громадян, хто з огляду на свою професію або кваліфікацію або з інших причин становлять інтерес для Російської Федерації.

Законопроєкт також дозволить главі держави визнавати категорії осіб, які мають право на спрощене отримання паспорта РФ, не тільки з гуманітарними, але й з будь-якою іншою метою. До них можуть віднести громадян України, Білорусі, Молдови та Казахстану.

У документі прописано процедуру, яка розширює коло людей, які визнані російськими громадянами, і, згідно із законопроєктом, ними можуть бути визнані:

громадяни колишнього Радянського Союзу, які мешкали на території Росії на 6 лютого 1992 року;

люди, які народилися на території Росії (РРФСР) до 6 лютого 1992;

громадяни, які мають хоча б одного із батьків, хто на день їх народження був громадянином колишнього Радянського Союзу і постійно проживав на території Росії (РРФСР);

військовослужбовці, які присягнули на вірність Радянському Союзу або Російській Федерації і на 6 лютого 1992 року проходили службу в російських військових частинах на територіях інших держав.

Як йдеться в пояснювальній записці, внесений Володимиром Путіним документ запроваджує процедуру припинення російського громадянства та розширює перелік злочинів, за скоєння яких передбачено позбавлення паспорта РФ (теракти, наркозлочини та злочини проти держави – ред.).

Наявність подвійного громадянства в людей, які претендують на отримання російського паспорта, може бути підставою відмови у визнанні їх громадянами Російської Федерації. Крім цього, у законопроєкті сказано, що іноземні інвестори не включені до категорії осіб, які можуть претендувати на отримання громадянства РФ.

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, навіщо мешканці окупованого Луганська приймають російські паспорти.

А на початку грудня ватажок ОРДО Денис Пушилін заявив, що незабаром усі жителі окупованого Донбасу отримають російські паспорти.