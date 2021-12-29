Путин хочет упростить признание украинцев и их детей гражданами России: детали законопроекта

Наличие двойного гражданства у иностранцев, как прописано в документе, не помешает им стать россиянами.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, который предусматривает упрощенную процедуру получения паспорта РФ. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

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В частности, законопроект распространяет процедуру упрощенного приема в российское гражданство на более чем 20 категорий, в том числе на граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана.

В случае принятия документа, гражданство РФ по ускоренной процедуре также могут получить:

соотечественники (граждане бывшего Советского Союза и их дети, участники программы по добровольному переселению);

те граждане, у кого в РФ живут близкие родственники-россияне;

потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР (в пределах границ РФ).

Законопроект закрепляет за президентом страны только прием в российское гражданство в исключительном порядке, а также распространяет такой порядок на:

ветеранов Второй мировой войны — граждан бывшего СССР;

имеющих особые заслуги перед РФ;

граждан, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для Российской Федерации.

Законопроект также позволит главе государства признавать категории лиц, которые имеют право на упрощенное получение паспорта РФ, не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним могут отнести граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана.

В документе прописана процедура, которая расширяет круг людей, признаваемых российскими гражданами, и, согласно законопроекту, ими могут быть признаны:

граждане бывшего Советского Союза, которые проживали на территории России на 6 февраля 1992 года;

люди, которые родились на территории России (РСФСР) до 6 февраля 1992;

граждане, у которых хотя бы один из родителей на день их рождения был гражданином бывшего Советского Союза и постоянно проживал на территории России (РСФСР);

военнослужащие, присягнувшие на верность Советского Союза или Российской Федерации и на 6 февраля 1992 проходили службу в российских воинских частях на территориях других государств.

Как говорится в пояснительной записке, внесенный Владимиром Путиным документ вводит процедуру прекращения российского гражданства и расширяет перечень преступлений, за совершение которых предусмотрено лишение паспорта РФ (теракты, наркопреступления и преступления против государства — ред.).

Наличие двойного гражданства у людей, которые претендуют на получение российского паспорта, не может быть основанием для отказа в признании их гражданами Российской Федерации. Помимо этого, в законопроекте сказано, что иностранные инвесторы не включены в категорию лиц, которые могут претендовать на получение гражданства РФ.

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