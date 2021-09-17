Дело не в выборах. Зачем жители Луганска берут российские паспорта

Какие документы и для чего оформляют луганчане и будут ли голосовать на выборах в РФ

Сентябрь начался с опроса в родительском чате, у кого из детей есть российские документы. И полным откровением оказалось, что у половины учащихся нашего класса уже имеется такой комплект: кто-то имел гражданство РФ, кто-то — паспорт, а кто-то — даже СНИЛС и медицинскую страховку на ребенка.

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Паспорта есть? А если найду?

Собственно, иметь ли тебе российский паспорт — дело сугубо личное. Никакого ажиотажа и драк вокруг этой темы в Луганске нет. Кто-то из знакомых, не скрывая, говорит о том, что будет последним человеком, который оформит себе местный паспорт, а кто-то уже получил российский документ. Мой автомеханик пояснил свой мотив удивительно: впечатлился агитационным роликом в Youtube, где показывали якобы зверства украинских военных. На утро пошел подавать документы, хотя лично ему Украина ничего не сделала и жил он при прежней власти вполне нормально. Конечно, таких эмоциональных мотивов для оформления паспорта РФ хватает, но чаще всего луганчане руководствуются здравым смыслом: по российскому паспорту проще выехать в Россию и не нужно заполнять миграционную карту.

Ролики голосования воспринимают как способ увеличить избирательную активность в России за счет новых граждан

Кроме того, российский паспорт служит некой гарантией продления контракта для "госслужащих" и работников бюджетных организаций. И снова странно: тебя напрямую будто бы никто в спину не толкает, но за одну неделю как бы невзначай трижды спросят о наличии российского паспорта. Так, для отчетности. Если паспорта нет, ничего не говорят, но ведь у всех возникает мысль: значит, неспроста интересуются.

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Я лично дважды в день наблюдаю задолго до семи утра под паспортным столом очередь претендующих на российский паспорт. И расходится народ уже после закрытия, что тоже свидетельствует о спросе на паспорта.

И отстраненно воспринимать тему российского паспорта после всего увиденного и услышанного уже не выходит. Все активные граждане "республики" включены в процесс паспортизации. В какой-то момент начинаешь чувствовать себя белой вороной без паспорта, но с претензией на какую-то лучшую жизнь. При мне на такой же опрос из деканата местная студентка пенсионного возраста весело ответила: "Все паспорта есть — и украинский, и местный, и российский". В ее случае мотивы тоже понятны: пенсионеры считают, что с официальным пришествием России всем пенсионерам назначат большую российскую пенсию. Большую — это как в Москве или на Севере. Иначе они не согласны.

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Но при любом раскладе и мотивах все сохраняют украинские паспорта, дорожат ими, утерю считают полной катастрофой. Украинский паспорт относят к наиболее весомым документам. Его не носят с собой — берегут. И ребенку оформляют с особым значением — как приданое, для особого случая и для возможности выезда за границу и другой жизни.

Не забудьте про СНИЛС

К теме российских пенсий и прочих социальных благ относится получение СНИЛСа — это страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина РФ. СНИЛС необходим для упорядочивания индивидуальных сведений о работнике и суммах, которые перечисляет работодатель на индивидуальный пенсионный счет работника для будущей пенсии. Это похоже на идентификационный код в Украине, но скорее это как карта социального страхования — именно по ней отслеживают все выплаты в пенсионный фонд. Но разобраться в таких тонкостях документооборота способны далеко не все. Чаще всего люди воспринимают необходимость СНИЛС очередным пожеланием России для пересчета своих будущих граждан. Не совсем ясно, почему о необходимости оформления СНИЛС сказали не сразу при оформлении паспортов и как бы вдогонку, что создало ажиотаж и новые очереди.

Дважды в день наблюдаю задолго до семи утра под паспортным столом очередь претендующих на российский паспорт. И расходится народ уже после закрытия

В местных заказных рекламных роликах все как-то ясно: это как очередной шаг к России. На деле же все понимают, что это очередная подножка, требующая времени и сил, а кроме того, — очередей, ксерокопий, фотографий и твоего времени. Но я пока не встретила никого, кто ощутил бы на себе все блага местных российских документов. Скорее это галочка в своем личном прейскуранте дел: выполнено, можно двигаться дальше и на случай проверок чувствовать себя спокойно.

Голосование в Госдуму

Как это ни удивительно, но последние несколько месяцев вся шумиха вокруг российских паспортов стекается в одну узкую воронку — выборов в российскую Госдуму 19 сентября. В "республике" это трактуется как прямой и уверенный шаг в Россию. В агитационную кампанию включены местные политики и медийные личности. Бывший политический заключенный, а ныне помощник "министра внутренних дел" Виталий Киселев поясняет свое желание голосовать просто: таким образом он отомстит Украине за всех убитых и покалеченных. Ясно, что каждый из нас как-то пострадал в этой войне. Но акт мести через голосование в российскую Госдуму — это, конечно, из разряда весьма необычной мести. Киселев говорит о том, что он и его друзья ждут российских выборов как праздника.

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Большинство людей не так оптимистично. Ролики о необходимости голосования многие воспринимают как агитацию, способ увеличить избирательную активность в России за счет новых граждан. Для голосования необходимы российский паспорт и СНИЛС. И если верить местным новостям, с первого дня в дистанционных пунктах для голосования отмечается очередь для регистрации и получения консультации. Из моих знакомых никто не планирует голосовать. По крайней мере делать это добровольно и в свое личное время. Все последние семь лет остро чувствуется местная пассивность — состояние, когда ты давно понял, что никак и ни на что повлиять не сможешь и при любом раскладе останешься пешкой на чужой шахматной доске.