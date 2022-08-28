Россия перебрасывает ЗРК С-300 из Сирии для ударов по Украине, – СМИ

Судно "Оборонуправления" Минобороны РФ находится под санкциями США, что не помешало ему пройти через Босфорский пролив.

Россия перебросила из Сирии в Новороссийск зенитно-ракетные комплексы С-300 несмотря на запрет Турции проходить через Босфорский пролив военным кораблям. Об этом сообщает Naval News.

Российский корабль "Спарта 2" смог пройти через Босфорский пролив, который контролируется Турцией. В первые дни вторжения Турция запретила заход в Босфорский пролив российским боевым кораблям. Это остановило переброску кораблей в Черное море для боев против Украины, но торговые судна все еще могут проходить через него.

"Спарта" с конечной целью в Новороссийске, вез на борту С-300. Порт находится недалеко от крымского моста. ЗРК будет либо усиливать оборону Крыма, либо его применят в других районах вторжения. На полуострове фиксируется повышенное количество украинских БПЛА, поэтому ПВО РФ там требует усиления.

Откуда РФ забрала С-300?

Предполагается, что "Спарта" вышла из порта Тартус в Сирии. Туда привезли целую батарею С-300 из базы Масиаф на севере страны. Судно вышло в рейс 20 августа, а 24-25 оно прошло Босфор. Вчера, 27 августа корабль вошел в Новороссийск.

"Спарта 2" — принадлежит "Оборонлогистике", фактически Минобороны РФ. Это подсанкционное судно Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Экипаж сам гражданский, а груз частично военный. Фактически у Турции не могло быть претензий к кораблю.

Переброска С-300 в Украину может говорить о том, что у РФ уже недостаточно средств противовоздушной обороны. В свою очередь Сирия и режим Башара Асада теперь будет слабее.

Напомним, по данным украинской разведки, в РФ планируют мобилизировать на войну с Украиной еще 90 тысяч человек при помощи "добровольческих батальонов".

Ранее сообщалось, что РФ свозит их Дальнего Востока эшелоны ракет для ЗРК С-300.