Росія перекидає ЗРК С-300 із Сирії для ударів по Україні, – ЗМІ

Судно "Оборонуправління" Міноборони РФ знаходиться під санкціями США, що не завадило йому пройти через Босфорську протоку.

Росія перекинула із Сирії у Новоросійськ зенітно-ракетні комплекси С-300 незважаючи на заборону Туреччини проходити через Босфорську протоку військовим кораблям. Про це повідомляє Naval News.

Російський корабель "Спарта 2" зміг пройти через Босфорську протоку, яку контролює Туреччина. У перші дні вторгнення Туреччина заборонила захід у Босфорську протоку російським бойовим кораблям. Це зупинило перекидання кораблів у Чорне море для боїв проти України, але торговельні судна ще можуть проходити через нього.

"Спарта" з кінцевою метою в Новоросійську віз на борту С-300. Порт знаходиться неподалік від кримського мосту. ЗРК або посилюватиме оборону Криму, або його застосуватимуть в інших районах вторгнення. На півострові фіксується підвищена кількість українських БПЛА, тож ППО РФ там потребує посилення.

Звідки РФ забрала С-300?

Передбачається, що "Спарта" вийшла із порту Тартус у Сирії. Туди привезли цілу батарею С-300 із бази Масіаф на півночі країни. Судно вийшло у рейс 20 серпня, а 24-25 воно пройшло Босфор. Учора, 27 серпня, корабель увійшов до Новоросійська.

"Спарта 2" — належить "Оборонлогістиці", фактично Міноборони РФ. Це підсанкційне судно Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США. Екіпаж сам цивільний, а вантаж частково військовий. Фактично Туреччина не могла мати претензій до корабля.

Перекидання С-300 в Україну може говорити про те, що в РФ уже недостатньо засобів протиповітряної оборони. Зі свого боку Сирія і режим Башара Асада тепер буде слабшим.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в РФ планують мобілізувати на війну з Україною ще 90 тисяч людей за допомогою "добровольчих батальйонів".

Раніше повідомлялося, що РФ звозить їх Далекого Сходу ешелони ракет для ЗРК С-300.