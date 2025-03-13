Удар "літаючого ніндзя": США вперше показали роботу AGM-114 з оригінальною боєголовкою

Йдеться про бойову частину R-9X, конструкція якої не містить вибухових речовин. Замість них використовується кінетична енергія боєприпасу і шість висувних лез, які розкриваються в момент перед влучанням.

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Наприкінці лютого американські військові ліквідували в Сирії одного з лідерів терористичного угруповання, пов'язаного з "Аль-Каїдою", Мухаммеда Юсуфа Зія Талая. При цьому Центральне командування Збройних сил США опублікувало відео, яке привернуло увагу тим, що вперше було показано бойову роботу високоточної американської ракети AGM-114R-9X.

Коментуючи ліквідацію терориста, оглядачі Army Recognition пишуть, що під час операції було використано ракету сімейства Hellfire — AGM-114R-9X, яка має назву Flying Ninja (Літаючий Нінздя). Особливість боєприпасу в оригінальній боєголовці, принцип роботи якої відрізняється від стандартних рішень.

Йдеться про боєголовку R-9X, особливість якої полягає в тому, що вона відрізняється відсутністю вибухової речовини. Натомість вона знищує ціль за рахунок кінетичного удару і шести висувних лез, які розкриваються в момент перед влучанням. Ця конструкція розроблена спеціально для високоточних ліквідацій, коли важливо мінімізувати супутню шкоду.

Іншими словами, ракета AGM-114R-9X ракета знищує ціль тільки за рахунок кінетичної енергії та ріжучої дії висувних лез, які миттєво розкриваються перед ударом, розрізаючи перешкоди, такі як дах автомобіля або будь-яке інше легке укриття. Це рішення може виявитися досить ефективним в умовах щільної міської забудови, де важлива мінімізація супутньої шкоди.

Ракета AGM-114R-9X Фото: X (Twitter)

Технічні характеристики AGM-114R-9X Hellfire

Маса: близько 49 кг.

Довжина: 1,6 м.

Діаметр: 180 мм.

Наведення: інерціальне напівактивне, лазерне.

Тип боєголовки: кінетична, з шістьма висувними лезами.

Платформи-носії: MQ-9 Reaper, вертольоти, наземні пускові установки.

Таким чином, підсумували оглядачі, застосування боєголовки R-9X демонструє прагнення Пентагону використовувати максимально вибіркові боєприпаси в контртерористичних операціях, що робить ракету Flying Ninja унікальною зброєю в арсеналі ВПС США.

Нагадаємо, у США продемонстрували вражаючі можливості гарматного корабля літака вогневої підтримки AC-130J "Ghostrider". Під час одного з польотів AC-130J запустив дві ракети класу "повітря-поверхня" AGM-114 Hellfire II, які точно вразили свою ціль.