Удар "летающего ниндзя": США впервые показали работу AGM-114 с оригинальной боеголовкой

Речь идет о боевой части R-9X, конструкция которой не содержит взрывчатых веществ. Вместо них используется кинетическая энергия боеприпаса и шесть выдвижных лезвий, которые раскрываются в момент перед попаданием.

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В конце февраля американские военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров террористической группировки, связанной с "Аль-Каидой", Мухаммеда Юсуфа Зия Талая. При этом Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало видео, которое привлекло внимание тем, что впервые была показана боевая работа высокоточной американской ракеты AGM-114R-9X.

Комментируя ликвидацию террориста обозреватели Army Recognition пишут, что в ходе операции была использована ракета семейства Hellfire — AGM-114R-9X, имеющая название Flying Ninja (Летающий Нинздя). Особенность боеприпаса в оригинальной боеголовки, принцип работы которой отличается от стандартных решений.

Речь идет о боеголовке R-9X, особенность которой заключается в том, что она отличается отсутствием взрывчатого вещества. Вместо этого она уничтожает цель за счет кинетического удара и шести выдвижных лезвий, которые раскрываются в момент перед попаданием. Эта конструкция разработана специально для высокоточных ликвидаций, когда важно минимизировать сопутствующий ущерб.

Иными словами ракета AGM-114R-9X ракета уничтожает цель только за счет кинетической энергии и режущего действия выдвижных лезвий, которые мгновенно раскрываются перед ударом, разрезая препятствия, такие как крыша автомобиля или любое другое легкое укрытие. Данное решение может оказаться весьма эффективным в условиях плотной городской застройки, где важна минимизация сопутствующего урона.

Ракета AGM-114R-9X Фото: X (Twitter)

Технические характеристики AGM-114R-9X Hellfire

Масса: около 49 кг.

Длина: 1,6 м.

Диаметр: 180 мм.

Наведение: инерциальное полуактивное, лазерное.

Тип боеголовки: кинетическая, с шестью выдвижными лезвиями.

Платформы-носители: MQ-9 Reaper, вертолеты, наземные пусковые установки.

Таким образом, подытожили обозреватели, применение боеголовки R-9X демонстрирует стремление Пентагона использовать максимально избирательные боеприпасы в контртеррористических операциях, что делает ракету Flying Ninja уникальным оружием в арсенале ВВС США.

Напомним, в США продемонстрировали впечатляющие возможности орудийного корабля самолета огневой поддержки AC-130J "Ghostrider". Во время одного из полетов AC-130J запустил две ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-114 Hellfire II, которые точно поразили свою цель.