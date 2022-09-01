Лукашенко показал "первый белорусский компьютер". 90% комплектующих — иностранные (видео)

Лидер Беларуси рассказал, как местные специалисты "шатались по миру" в поисках чипов для создания устройства.

Александр Лукашенко представил первый компьютер, произведенный на территории Беларуси. По его словам, отечественных комплектующих там меньше 12%, а специалисты были вынуждены "пошататься по миру" в поисках чипов и программного обеспечения для создания ноутбука. Разработку глава белорусского государства представил во время открытого урока "Историческая память — дорога в будущее!" в четверг, 1 сентября.

"Это первый компьютер, номер один, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача пошататься по миру и найти самое лучшее, то, что мы не можем создавать пока — процессоры, программное обеспечение и так далее — самое лучшее. Честно скажу, в нем меньше 20% на сегодня, около 12%, белорусского", — сказал Лукашенко.

По словам лидера республики, к концу года количество белорусских комплектующих в отечественном компьютере должно достичь 30%, а сам аппарат собран на минском телезаводе "Горизонт". Лукашенко отметил, что тот факт, что ноутбук был создан в Беларуси, говорит, что у республики "есть огромный потенциал".

"У нас есть люди, которые, как американцы когда-то мне сказали, умеют творить невероятное", — сказал Лукашенко.

Технических характеристик ноутбука, как и сроков запуска его в массовое производство лидер Беларуси не раскрыл. Судя по видео с открытого урока, компьютер работает на базе операционной системы Windows 11. Примечательно, что в июне появились сообщения о том, что американская корпорация Microsoft отключила пользователям из Беларуси и России возможность скачать со своего официального сайта операционные системы Windows 10 и Windows 11, а также некоторые другие продукты.

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что жалеет о том, что не забрал у народа право избирать президента.

Также мы писали о том, как Лукашенко на камеру оскорбил Макрона и Шольца. Канцлер Германии и президент Франции, по мнению белорусского политика, абсолютно не разбираются в международных процессах.