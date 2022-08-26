"Пацанье и мелкота": Лукашенко на камеру оскорбил Макрона и Шольца (видео)

Канцлер Германии и президент Франции, по мнению белорусского политика, абсолютно не разбираются в международных процессах.

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц являются "пацаньем и мелкотой" из-за того, что раскрывают СМИ детали переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко во время визита на Минский механический завод.

В частности, он прокомментировал недавние слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что в ходе разговора глава Кремля Владимир Путин поставил под сомнение независимость Беларуси и Украины. Лукашенко заверил, что в последнее время перестал реагировать на подобные "фейковые" заявления, поскольку знает настоящую позицию Москвы по отношению к Минску.

"Какое бы они государство ни представляли: так было с американцами, французами, еще начиная с Ширака (22-й президент Франции — ред.). И будет всегда. Поэтому не обращайте внимания на болтовню этого пацана. Он немножко повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун. Вот и все", — продолжил Лукашенко, комментируя заявление Олафа Шольца.

Выступая перед сотрудниками Минского механического завода и журналистами, президент Беларуси также назвал немецкого канцлера "пацаном", который абсолютно не разбирается в международной политике. Кроме этого, Лукашенко раскритиковал Олафа Шольца за то, что он обнародовал подробности телефонного разговора без предварительного согласия Владимира Путина.

В этом контексте президент Беларуси упомянул французского лидера Эммануэля Макрона, который, по его мнению, неоднократно пиарился перед СМИ деталями диалога с главой Кремля.

"Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", — резюмировал Лукашенко.

[ + – ] Лукашенко назвал Шольца и Макрона "пацаньем и мелкотой"

Стоит отметить, что Александр Лукашенко также пригрозил странам Запада ядерным оружием. По его словам, Беларусь занимается модернизацией своих бомбардировщиков Су-24 для того, чтобы они смогли нести вооружение массового поражения.

В День Независимости Украины Александр Лукашенко цинично поздравил украинцев с праздником и пожелал им мирного неба над головой.