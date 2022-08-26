"Пацани та дрібнота": Лукашенко на камеру образив Макрона та Шольца (відео)

Канцлер Німеччини та президент Франції, на думку білоруського політика, абсолютно не розуміються на міжнародних процесах.

Емманюель Макрон та Олаф Шольц є "пацанами і дрібнотою" через те, що розкривають ЗМІ деталі переговорів із главою Кремля Володимиром Путіним. Таку заяву зробив білоруський президент Олександр Лукашенко під час візиту до Мінського механічного заводу.

Зокрема, він прокоментував нещодавні слова канцлера ФРН Олафа Шольца про те, що під час розмови глава Кремля Володимир Путін поставив під сумнів незалежність Білорусі та України. Лукашенко запевнив, що останнім часом перестав реагувати на такі "фейкові" заяви, оскільки знає справжню позицію Москви щодо Мінська.

"Як би вони державу не уявляли: так було з американцями, французами, ще починаючи з Ширака (22-й президент Франції — ред.). І буде завжди. Тому не звертайте уваги на балаканину цього пацана. Він трошки подорослішає, якщо німці його не виженуть, і зрозуміє, що він базіка. Ось і все", — продовжив Лукашенко, коментуючи заяву Олафа Шольца.

Виступаючи перед співробітниками Мінського механічного заводу та журналістами, президент Білорусі також назвав німецького канцлера "пацаном", який абсолютно не розуміється на міжнародній політиці. Крім того, Лукашенко розкритикував Олафа Шольца за те, що він оприлюднив подробиці телефонної розмови без попередньої згоди Володимира Путіна.

У цьому контексті президент Білорусі згадав французького лідера Емманюеля Макрона, який, на його думку, неодноразово піарився перед ЗМІ про деталі діалогу з главою Кремля.

"Це пацан, розумієте? Дрібнота. Так не можна, так не буває", — резюмував Лукашенко.

[ + – ] Лукашенко назвав Шольца та Макрона "пацанами і дрібнотою"

Варто зазначити, що Олександр Лукашенко також погрожував країнам Заходу ядерною зброєю. З його слів, Білорусь займається модернізацією своїх бомбардувальників Су-24 для того, щоб вони змогли нести озброєння масової поразки.

У День Незалежності України Олександр Лукашенко цинічно привітав українців зі святом та побажав їм мирного неба над головою.