"Уже наелся президентства": Лукашенко высказался о выборах в Беларуси (видео)

В ходе встречи с главами партий политик заявил, что жалеет о том, что побоялся отменять выборы президента в стране. И в качестве примера привел Китай.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что жалеет о том, что не забрал у народа право избирать президента. Об этом он заявил во время встречи с представителями политических партий Республики Беларусь.

По его словам, он побоялся это сделать. Тогда его начали бы обвинять в том, что он держится за власть и боится народа.

"Я уже наелся президентства", — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что надо было предложить избирать органы власти в Беларуси на Всебелорусском народном собрании. По его словам, выборы президента – это раскачивание ситуации.

"Посмотрите в Китае, все-таки политика и партийная деятельность — это тоже профессиональная работа", — сказал Лукашенко.

По его словам, 7,5 млн избирателей в Беларуси недостаточно осознанно погружены в политические процессы.

"Я побоялся того, что вот право у народа отберем… Пережили бы это, но спокойно бы работали. А парламент избирали бы по округам ", — добавил Лукашенко.

[ + – ] Лукашенко на собрании с главами политических партий

Что такое Всебелорусское народное собрание?

Всебелорусское народное собрание или ВНС – это собрание представителей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей и тружеников предприятий, деятелей науки и культуры. На него выдвигаются делегаты из всех регионов страны. Оно проходит раз в пять лет во Дворце Республики в Минске.

Ранее Фокус писал, что Лукашенко на камеру оскорбил Макрона и Шольца. Канцлер Германии и президент Франции, по мнению белорусского политика, абсолютно не разбираются в международных процессах.

Еще напомним, что Лукашенко заявил о модернизации Су-24 для переноса ядерных ракет. По словам президента Беларуси, у Запада есть будущее только в сотрудничестве с Россией и Беларусью, а США "исчезнут с радаров".