"Уже наївся президентства": Лукашенко висловився про вибори в Білорусі (відео)

Під час зустрічі з головами партій політик заявив, що шкодує, що побоявся скасовувати вибори президента в країні. І як приклад навів Китай.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що шкодує, що не забрав у народу право обирати президента. Про це він заявив під час зустрічі з представниками політичних партій Республіки Білорусь.

З його слів, він побоявся це зробити. Тоді його почали звинувачувати в тому, що він тримається за владу та боїться народу.

"Я вже наївся президентства", — сказав Лукашенко.

Він також заявив, що треба було запропонувати обирати органи влади у Білорусі на Всебілоруських народних зборах. За його словами, вибори президента — це розгойдування ситуації.

"Погляньте в Китаї, все-таки політика та партійна діяльність — це теж професійна робота", — сказав Лукашенко.

За його словами, 7,5 млн виборців у Білорусі недостатньо усвідомлено занурені в політичні процеси.

"Я побоявся того, що ось право в народу заберемо... Пережили б це, але спокійно працювали б. А парламент обирали б по округах", — додав Лукашенко.

[ + – ] Лукашенко на зборах із головами політичних партій

Що таке Всебілоруське народне зібрання?

Всебілоруські народні збори або ВНЗ — це збори представників білоруського уряду й інших гілок влади, керівників і трудівників підприємств, діячів науки та культури. На нього висуваються делегати з усіх регіонів країни. Вони відбуваються раз на п'ять років у Палаці Республіки в Мінську.

Раніше Фокус писав, що Лукашенко на камеру образив Макрона та Шольца. Канцлер Німеччини та президент Франції, на думку білоруського політика, абсолютно не розуміються на міжнародних процесах.

Ще нагадаємо, що Лукашенко заявив про модернізацію Су-24 для перенесення ядерних ракет. За словами президента Білорусі, Захід має майбутнє лише у співпраці з Росією та Білоруссю, а США "зникнуть з радарів".