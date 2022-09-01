Лукашенко показав "перший білоруський комп'ютер" 90% деталей для комплектування — іноземні (відео)

Лідер Білорусі розповів, як місцеві фахівці "їздили світом" у пошуках чипів для створення пристрою.

Олександр Лукашенко представив перший комп'ютер, виготовлений на території Білорусі. За його словами, вітчизняних деталей для комплектування там менше 12%, а фахівці були змушені "поїздити світом" у пошуках чипів та програмного забезпечення для створення ноутбука. Розробку глава білоруської держави представив під час відкритого уроку "Історична пам'ять — дорога у майбутнє!" у четвер, 1 вересня.

"Це перший комп'ютер, номер один, який мені подарували наші розумні люди. Їм було поставлене завдання поїздити світом і знайти найкраще, те, що ми не можемо створювати поки що — процесори, програмне забезпечення і так далі — найкраще. Чесно скажу, у ньому менше 20% на сьогодні, близько 12%, білоруського", — сказав Лукашенко.

За словами лідера республіки, до кінця року кількість білоруських деталей для комплектування у вітчизняному комп'ютері має сягнути 30%, а сам апарат зібраний на мінському телезаводі "Обрій". Лукашенко зазначив, що той факт, що ноутбук був створений у Білорусі, каже, що республіка має величезний потенціал.

"У нас є люди, які, як американці колись мені сказали, вміють творити неймовірне", — сказав Лукашенко.

Технічних характеристик ноутбука, як і термінів запуску його у масове виробництво, лідер Білорусі не розкрив. Судячи з відео з відкритого уроку, комп'ютер працює на базі операційної системи Windows 11. У червні з'явилися повідомлення про те, що американська корпорація Microsoft відключила користувачам з Білорусі та Росії можливість завантажити зі свого офіційного сайту операційні системи Windows 10 і Windows 11, також деякі інші продукти.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що шкодує про те, що не забрав у народу право обирати президента.

Також ми писали про те, як Лукашенко на камеру образив Макрона та Шольца. Канцлер Німеччини та президент Франції, на думку білоруського політика, абсолютно не розуміються на міжнародних процесах.