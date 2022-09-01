"Нас би перемололи": Лукашенко похвалив Сталіна та Берію за ядерну зброю

Виступаючи перед школярами, білоруський президент також звинуватив фінансиста Джорджа Сороса в спробі підкупити себе в 90-х роках.

Ядерна зброя, створена за часів Радянського Союзу, стримує країни Заходу від окупації Білорусі. Таку заяву зробив білоруський президент Олександр Лукашенко під час "історичного уроку", який вирішив організувати для учнів.

Під час свого виступу перед школярами глава держави згадав 30-ті роки в Радянському Союзі та визнав, що "диму без вогню не буває".

Лукашенко також відзначив досягнення Йосипа Сталіна та Лаврентія Берії, серед яких президент назвав розробку ядерної зброї. У цьому контексті президент заявив, що якби Росія не мала озброєння масового ураження, Білорусь уже була б окупована.

"Ми сьогодні існуємо, і ще хрестовий похід звідти не почався через Білорусь далі на схід, ще й тому, що цей Берія був. Який очолив процес створення ядерної зброї. Зброю, яку я взагалі не приймаю, ненавиджу, але яка, на наше щастя, у нас є і яка є зброєю стримування. Вони (західні країни — ред.) давно б нас уже перемололи та розтоптали, якби не боялися відповіді — ядерної зброї", — продовжив Лукашенко, виступаючи перед учнями з нагоди 1 вересня.

За словами білоруського президента, Захід вважає його тоталітарним диктатором, оскільки він відмовляється виконувати розпорядження "під диктування". Лукашенко стверджує, що на початку 90-х років першим у Білорусь приїжджав американський інвестор і філантроп Джордж Сорос, який нібито намагався підкупити його грошима.

"Я йому чесно та щиро сказав: "Пане Соросе, ви більше до нас не приїжджайте, я не проводитиму цю політику". І ось тоді я став тоталітарним диктатором, тоді я став ненависним. І наша країна в тому числі. За що? За те, що ми хотіли писати самі свої підручники", — наголосив білоруський президент у ході виступу.

Варто зазначити, що під час історичного уроку Олександр Лукашенко показав дітям "перший білоруський комп'ютер", який має 90% комплектуючих іноземного виробництва.

Також Фокус у своїй статті називав головних друзів Володимира Путіна та розповідав, як Білорусь підтримує Росію в повномасштабній війні з Україною.