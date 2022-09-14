ЗС РФ повернулися у Кремінну та відключили інтернет на Луганщині, — Гайдай

Елементу несподіванки під час звільнення Луганської області, як було під час контрнаступу на Харківському напрямку, не буде.

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Підрозділи ЗС РФ повернулися у Кремінну Луганської області та створюють видимість своєї присутності в населеному пункті. Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, російські військовослужбовці повернулися у Кремінну та для створення видимості своєї присутності зривають українські прапори на адміністративних будівлях.

Щобільше, як зазначає Сергій Гайдай, окупанти відключили інтернет на непідконтрольних Києву територіях Луганської області, щоб місцеві жителі не могли інформувати про ситуацію у захоплених регіонах. Глава ОВА одразу попередив, що фактора несподіванки, який виявився у під час контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку, на Луганщині не буде.

"Будемо реалістами. Потрібно підготувати контрнаступ і провести його також добре, як це зробив генерал Олександр Сирський у Харківській області. Ми не просто завалюватимемо людьми, щоб зайняти якийсь населений пункт. Ми готуємо групи лікарів, які відразу можуть працювати (на звільнених) територіях — ред.), ми готуємо штаби деокупації, в яких будуть представники адміністрації та правоохоронних служб", — додав керівник адміністрації, спілкуючись із журналістами.

Нагадаємо, 13 вересня в інтерв'ю телеканалу "Сьогодні" голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про вихід російських військ із Кремінної. За його словами, у населеному пункті немає ні поліції, ні комендатури, ні прокуратури, проте українські військовослужбовці ще не заходили до міста для проведення зачистки.

Декількома днями раніше Сергій Гайдай також повідомляв про втечу підрозділів ЗС РФ з місць дислокації в Луганській області.