ЗС РФ повністю вийшли з Кремінної, — Луганська ОВА (відео)

У місті немає ні поліції, ні комендатури, ні прокуратури, проте підрозділи ЗСУ поки що не заходили в населений пункт.

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На тлі успішного контрнаступу Збройних сил України на Харківському напрямку російські війська повністю вийшли з Кремінної Луганської області. Цю інформацію підтвердив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, окупаційні підрозділи повністю вийшли з Кремінної, проте ЗСУ поки що не заходили в населений пункт.

"Там уже ні поліції, ні комендатури, ні прокуратури, нікого вже немає, вони всі поїхали. У нас є інформація, що в Кремінній третій день висить український прапор на адміністративній будівлі — це свідчить, що всі окупанти, банди й гауляйтери втекли", — продовжив Гайдай, коментуючи ситуацію в населеному пункті.

Глава ОВА висловив упевненість, що битва за Луганську область і деокупація регіону розпочнеться з Кремінної та Сватового, оскільки російські війська до зазначених населених пунктів почали стягувати резерви та бойову техніку. Крім цього, як стверджує Гайдай, відносно "спустів" сусідній Старобільськ, який росіяни використовували як перевалочне місто.

"Вони зараз намагаються створити оборонний рубіж у районі Сватово-Троїцьке, бо там кордон із Росією і перехід від Лимана до Луганської області. Колаборанти чудово розуміють, що армія РФ посипалася, і недалека та година, коли наші війська звільнять Лиман. А звідти, від Лимана до Луганської області, — рукою подати. За хорошого розвитку подій шансів у них втекти вже не буде", — продовжив керівник ОВА й додав, що в районі Лимана тривають запеклі бойові дії.

[ + – ] Російські війська повністю вийшли з Кремінної, — Луганська ОВА

Нагадаємо, про втечу російських військ з місць дислокації на Луганщині Сергій Гайдай повідомляв у понеділок, 12 вересня. За словами керівника ОВА, окупанти тікають углиб непідконтрольних Києву територій або ж у Росію.

Також повідомлялося, що українські військовослужбовці під час успішного контрнаступу просунулися до околиць Лисичанська та ведуть бої з ЗС РФ.