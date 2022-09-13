ВС РФ полностью вышли из Кременной, — Луганская ОВА (видео)

В городе нет ни полиции, ни комендатуры, ни прокуратуры, однако подразделения ВСУ пока еще не заходили в населенный пункт.

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На фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении российские войска полностью вышли из Кременной Луганской области. Эту информацию подтвердил руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, оккупационные подразделения полностью вышли из Кременной, однако ВСУ пока еще не заходили в населенный пункт.

"Там уже ни полиции, ни комендатуры, ни прокуратуры, никого уже нет, они все уехали. У нас есть информация, что в Кременной третий день висит украинский флаг на административном здании — это свидетельствует, что все оккупанты, банды и гауляйтеры удрали", — продолжил Гайдай, комментируя ситуацию в населенном пункте.

Глава ОВА выразил уверенность, что битва за Луганскую область и деоккупация региона начнется с Кременной и Сватово, поскольку российские войска к указанным населенным пунктам начали стягивать резервы и боевую технику. Кроме этого, как утверждает Гайдай, относительно "опустел" соседний Старобельск, который россияне использовали в качестве перевалочного города.

"Они сейчас пытаются создать оборонительный рубеж в районе Сватово-Троицкое, потому что там граница с Россией и переход от Лимана в Луганскую область. Коллаборанты прекрасно понимают, что армия РФ посыпалась и недалек тот час, когда наши войска освободят Лиман. А оттуда, от Лимана до Луганской области — рукой подать. При хорошем развитии событий шансов у них убежать уже не будет", — продолжил руководитель ОВА и добавил, что в районе Лимана продолжаются ожесточенные боевые действия.

[ + – ] Российские войска полностью вышли из Кременной, — Луганская ОВА

Напомним, о бегстве российских войск с мест дислокации в Луганской области Сергей Гайдай сообщал в понедельник, 12 сентября. По словам руководителя ОВА, оккупанты бегут вглубь неподконтрольных Киеву территорий или же в Россию.

Также сообщалось, что украинские военнослужащие в ходе успешного контрнаступления продвинулись к окраинам Лисичанска и ведут бои с ВС РФ.