ЗС РФ готуються до оборони у Сватовому та Троїцькому, очікуючи на контрнаступ ЗСУ, — Гайдай

Окупанти стягують важку техніку та заривають її на нових позиціях, а особовий склад намагаються доукомплектувати за рахунок зеків.

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ЗС РФ готуються до оборони у Сватовому та Троїцькому, очікуючи на можливий контрнаступ Збройних сил України на Луганському напрямку. Цю інформацію озвучив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, зараз тривають запеклі бойові дії, у тому числі на території Луганської області.

Сергій Гайдай одразу попередив, що елемента несподіванки, який виявився в ході контрнаступу на Харківщині, не варто очікувати під час деокупації східного регіону. Крім того, голова ОВА повідомив, що ЗС РФ активно готуються до оборони у Сватовому та Троїцькому — окупанти стягують важку техніку та заривають її на своїх позиціях.

"Коли були бої за Ізюм, Сватове для окупантів було перевалочною базою. Вони не залишали там війська, але формували підрозділи та відправляли на інші напрямки. Зараз для російської армії ситуація погіршилася. Вони розуміють, що після Лимана будуть (бойові дії — ред.) Сватове, Троїцьке та Кремінна. У окупантів проблеми, оскільки з людьми катастрофа, вони закінчуються…" — продовжив Сергій Гайдай.

За словами голови ОВА, через брак особового складу окупанти мобілізують громадян, які перебувають у місцях ув'язнення. Залучення до військової служби "зеків" Гайдай назвав проблемою для цивільного населення Луганської області, оскільки ці люди вирушають на фронт із метою "вбивати, грабувати й ґвалтувати".

Варто зазначити, що 13 вересня Сергій Гайдай повідомив про повний вихід підрозділів ЗС РФ із Кремінної на тлі успішного контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку. Натомість, як стверджував голова ОВА, українські військовослужбовці не заходили в населений пункт для проведення зачистки.

Наступного дня, 14 вересня, Сергій Гайдай повідомив про повернення ЗС РФ до Кремінної. За словами голови ОВА, окупанти створюють видимість присутності в населеному пункті, зривають українські прапори та блокують інтернет на непідконтрольних Києву територіях.