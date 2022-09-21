ВСУ отбили десять атак российских войск, уничтожена база ВС РФ под Луганском, — Генштаб

Противник вынужден принудительно мобилизовать жителей ОРДЛО для восполнения потерь. Оккупанты сосредотачивают силы для полного захвата Донецкой области.

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Вооруженные силы Украины за минувшие сутки отбили атаки российских войск на около 10 населенных пунктов, силы государства-агрессора несут потери. Подтвердилось уничтожение базы россиян во временно оккупированном Сватово Луганской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ от 21 сентября.

По данным украинских Сил обороны, противник сосредотачивает усилия для полной оккупации Донецкой области, организации обороны на временно оккупированных территориях, а также срыве действий ВСУ на отдельных направлениях. Перегруппировка подразделений ВС РФ продолжается, также силы агрессора постоянно ведут разведку с воздуха и обстреливают позиции ВСУ на линии столкновения.

За минувшие сутки ВС РФ нанесли 8 ракетных и 35 авиаударов по территории Украины, также совершены 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадала инфраструктура в более 50 населенных пунктах, среди которых Славянск, Северск, Соледар, Оскол, Бахмут и другие. Также противник попытался нанести удар по Славянской теплоэлектростанции.

Ситуация на фронте по направлениям

ВС РФ продолжают наносить удары при помощи танков, минометов и артиллерии на следующих направлениях:

Северское — в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области;

Слобожанское – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Глубокое, Дергачи, Грушевка, Купянск и Каменка;

Краматорское — Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Раздолевка, Александровка и Григоровка;

Бахмутское — Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк;

Авдеевское — Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Первомайское;

Запорожское – Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Красное;

Южнобужское — более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, в частности Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино.

Удары ВСУ по позициям ВС РФ

По состоянию на 19 сентября подтверждено поражение:

базы и военной техники в Пологовском районе — ликвидированы более 20 российских солдат;

склад боеприпасов в Мелитопольском районе — уничтожены 5 единиц техники и более 20 российских солдат;

в районе Каменки — уничтожены 10 единиц техники и более 10 российских солдат;

комендатура в Сватово — штаб и склад боеприпасов.

Для восполнения потерь на временно оккупированных территориях Донбасса продолжается принудительная мобилизация местных жителей — их задерживают отряды оккупационных сил и отправляют в пункты сбора для последующей отправки в российские подразделения.

Помимо этого в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки украинские защитники отбили атаки сил противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. ВСУ также нанесли более 20 ударов по позициям противника, поражены 19 районов базирования российских солдат и техники, а также две позиции зенитных ракетных комплексов. Помимо этого ПВО Украины уничтожила один российский Су-25 и четыре беспилотника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удары по 40 объектам ВС РФ, в том числе по 20 районам базирования российских солдат, вооружения и военной техники, по 13 районам сосредоточения артиллерии и по 7 складам боеприпасов.

Напомним, сегодня ночью Вооруженные силы РФ обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре, в результате чего было повреждено оборудование энергоблока №6.

Ранее в ВСУ рассказали, как уничтожаются иранские беспилотники, которые закупила РФ для использования в рамках полномасштабной войны.